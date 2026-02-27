Felipe VI insta a su padre a "recuperar la residencia fiscal en España" si quiere volver

La condición ya se se sabía que estaba sobre la mesa pero Felipe VI ha querido asumirla en primera persona. Tras el revuelo desatado con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo (PP) sobre que ya ha llegado el momento de que Juan Carlos I viva de nuevo en España, la Zarzuela ha insistido este viernes en que el rey emérito puede volver "cuando quiera" pero, si lo hace, "debería recuperar la residencia fiscal en España". El exjefe de Estado vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, cuando se marchó del país para intentar que sus escándalos financieros, por el dinero que había tenido escondido en paraísos fiscales, no afectaran a su hijo.

La Casa del Rey concreta que esa residencia fiscal en España ayudaría a "salvaguardar la imagen y la reputación" de Juan Carlos I de "especulaciones y posibles críticas" y por consiguiente también ayudaría a "salvaguardar la Corona como institución". Otra de las condiciones conocidas y públicas sería que no podría vivir en el Palacio de la Zarzuela, algo puesto por escrito por padre e hijo en sendos comunicados en 2022. Respecto a este requisito, la Casa del Rey, preguntada por EL PERIÓDICO, se remite a esos dos documentos de hace cuatro años en los que ambos reyes explicitaron que, de hacer de nuevo vida en España, el exjefe de Estado organizaría "su vida personal y lugar de residencia en ámbitos de carácter privado"

Feijóo lanzó la idea del regreso después de que los papeles desclasificados del golpe de estado del 23F apuntalaran el relato oficial de que Juan Carlos I detuvo la asonada militar desde el primer momento. El líder del PP obvió en su propuesta que la salida de España, pactada entre el emérito, su hijo y el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020, se decidió para que sus escándalos financieros no dañaran a la Corona. Era la segunda vez que se tomaba una decisión drástica: la primera fue la propia abdicación, en 2014, decidida por Juan Carlos I consciente de que era un lastre que estaba poniendo en peligro el futuro de la institución.

El vídeo de diciembre

El rey emérito no se ha manifestado sobre la propuesta de Feijóo ni sobre la advertencia de Felipe VI. Hay que recordar que en diciembre, dos días antes de que apareciera en las librerías su libro de memorias, "Reconciliación", Juan Carlos I se grabó un vídeo, como si de un 'influencer' se tratara, para pedir apoyo a su hijo. La Zarzuela, que hasta aquel día había mantenido un exquisito silencio sobre las pullas que dirigía el padre a su hijo y su nuera en el manuscrito, quiso alzar la voz e hizo saber que en la Casa no veían ni "oportuno ni necesario" ese gesto de reclamar ayuda para Felipe VI.

Por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que sí tuvo un papel determinante en la salida de España de Juan Carlos en 2020, debido al impacto en la institución monárquica de la crisis provocada por Juan Carlos I, se ha dejado este asunto desde hace años en manos de la familia real. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, declaró el jueves que la vuelta Juan Carlos I "depende exclusivamente" del rey emérito: "El Gobierno nunca le ha impedido ni le ha denegado la entrada a España, viene cuando él lo decide. Le compete a él y a la Casa Real".

Noticias relacionadas

Respecto al paso al frente dado por Felipe VI este viernes, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha coincidido en que "si la residencia es en España, es obvio que tendría que pagar impuestos en España", momento que ha aprovechado para cargar contra el hermano de Pedro Sánchez por pagar sus impuestos en Portugal, informa Miguel Ángel Rodríguez.