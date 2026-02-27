CASO PLUS ULTRA
La Audiencia Nacional recibe la causa de Plus Ultra tras inhibirse la jueza de Madrid
El magistrado Ismael Moreno fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate de la aerolínea
El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, ha recibido el procedimiento de Plus Ultra tras inhibirse la magistrado que investigaba la causa en secreto, María Esperanza Collazos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate con 53 millones de la aerolínea por parte del Gobierno.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantenía imputados a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, pues les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.
