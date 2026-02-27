Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

CASO PLUS ULTRA

La Audiencia Nacional recibe la causa de Plus Ultra tras inhibirse la jueza de Madrid

El magistrado Ismael Moreno fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate de la aerolínea

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado / CARLOS LUJAN

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, ha recibido el procedimiento de Plus Ultra tras inhibirse la magistrado que investigaba la causa en secreto, María Esperanza Collazos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 fue quien analizó en un primer momento la querella de Anticorrupción por el rescate con 53 millones de la aerolínea por parte del Gobierno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid mantenía imputados a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, pues les atribuye de forma indiciaria los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.

Noticias relacionadas y más

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela", según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, se trataría de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", especifica un auto de la Audiencia Nacional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
  2. Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
  3. A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
  4. Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
  5. Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
  6. La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma
  7. La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
  8. La dura crítica de un conocido músico al acto de Pedro Sánchez en el centro cultural de Rodrigo Cuevas: 'El mundo rural ya no es un refugio; 'La Benéfica' es propaganda pura y dura

Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido en Gijón, suspendido de militancia por el PSOE por un supuesto caso de acoso sexual

Iván Álvarez Raja, miembro de la ejecutiva del partido en Gijón, suspendido de militancia por el PSOE por un supuesto caso de acoso sexual

Microsoft crea un sistema para archivar datos en vidrio con una durabilidad de 10.000 años

Microsoft crea un sistema para archivar datos en vidrio con una durabilidad de 10.000 años

Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

Un Eurofighter español y otro alemán se activan ante la violación del espacio aéreo de Rumanía por un dron

Locura por el CroosFit en Grado, mucho más que deporte y músculos: "La piña que se hace es muy guay"

Locura por el CroosFit en Grado, mucho más que deporte y músculos: "La piña que se hace es muy guay"

El Oviedo lleva la ilusión al súper

El Oviedo lleva la ilusión al súper

De licántropos y nahuales a ‘furros’ y ‘therians’: la identidad humana siempre fue un poco animal

De licántropos y nahuales a ‘furros’ y ‘therians’: la identidad humana siempre fue un poco animal
Tracking Pixel Contents