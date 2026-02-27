CRISIS EN VOX
Joaquín Robles, el que más papeletas tiene para suceder a Antelo en la Región de Murcia
El diputado en el Congreso parte con ventaja, aunque también suena el portavoz adjunto en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez
Jaime Ferrán
Joaquín Robles (Moratalla, 1964) parece tener muchas papeletas para ser el nuevo presidente provincial de Vox en la Región tras la salida forzada de José Ángel Antelo. Son varias fuentes del partido las que apuntan a que el diputado en el Congreso, que ya lleva tres legislaturas consecutivas ocupando escaño, podría desarrollar un buen papel en el futuro CEP.
Cercano a Abascal, es portavoz de la Comisión de Cultura y portavoz de la Comisión de Educación, FP y Deportes en la Cámara Baja. En alguna ocasión ha sido noticia por los debates en los que ha participado en las Cortes Generales. Por ejemplo, en octubre de 2024 defendió una moción en la que alertó de lo que llamó el "pin musulmán", ya que, según él, "el Islam en las aulas es una amenaza". Licenciado en Filosofía por la UMU, ha ejercido como profesor en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca y ha ejercido distintas responsabilidades en Denaes, Fundación para la Defensa de la Nación Española.
Otras fuentes, sin embargo, apuntan más a una figura más conocida para los murcianos como Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto en la Asamblea.
- La DGT se pone seria y multa con 200 euros a los conductores con coches con 'más de 14 años de antigüedad': la Guardia Civil inspecciona las guanteras
- Max Ndiaye llegó a España desde Senegal a los 12 años y ahora tiene tres bares en Gijón donde emplea a catorce personas “para dar la oportunidad que a mí me dieron”
- A la venta un histórico restaurante ubicado en primera línea de una de las playas más populares de Asturias: 'Tiene uno de los atardeceres más increíbles
- Enol, La Ercina y... Bricial: aparece en Covadonga un tercer lago secreto, debido a las abundantes lluvias y el deshielo
- Suceso en Allande: detenido un vecino por intentar matar a puñaladas al hermano de su expareja
- La odisea del panadero que todos los días cruza un argayo a pie para que un pueblo asturiano tenga pan (y un vecino le ayuda al otro lado)
- La dura crítica de un conocido músico al acto de Pedro Sánchez en el centro cultural de Rodrigo Cuevas: 'El mundo rural ya no es un refugio; 'La Benéfica' es propaganda pura y dura
- El influencer asturiano que se ha vuelto 'therian': Omaruco la lía parda en Mieres