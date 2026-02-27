El PP citará por tercera vez a Isabel Pardo de Vera a la comisión Koldo del Senado

El PP citará a comparecer por tercera vez a la ex secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Lo ha anunciado este viernes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa, y lo ha justificado en las últimas informaciones publicadas acerca de que Pardo de Vera pudo estar relacionada con la trama de los contratos de mascarillas, según la UCO.

Pardo de Vera ya compareció en la comisión Koldo el 31 de mayo de 2024 y también casi un año después, el 29 de mayo de 2025.

García ha avanzado que le preguntarán ahora por qué hizo un borrado de su móvil, como se ha sabido, ya que "quien no tiene nada que ocultar no borra mensajes", además de señalar que en todas las informaciones sobre el caso Koldo siempre está el nombre de Pardo de Vera presente, por lo que parece "el ajo de todas las tramas".

La portavoz del PP ha avanzado asimismo que será el 9 de marzo la fecha en la que comparecerá en la comisión Koldo Julio Martínez, "Julito", empresario vinculado según informaciones sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien declarará en la comisión este lunes, 2 de marzo.

En principio, Julio Martínez iba a ser citado para esta semana, para que hubiese comparecido con anterioridad a Zapatero, pero la comunicación no pudo ser realizada a tiempo.

García ha indicado que si a través de la Policía no puede ser localizado, volverán a recurrir a la citación por edicto judicial, como ya han hecho en otras ocasiones en la comisión Koldo.

Montero, a la comisión SEPI

García también ha explicado que este viernes su grupo ha presentado su plan de trabajo para otra comisión de investigación, la que se circunscribirá a indagar sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya creación fue aprobada en enero por el Pleno.

El PP ha incluido como compareciente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como ya habían adelantado que harían, al ser la máxima responsable del organismo

Serán citados a declarar también, según ha enumerado García, los tres secretarios de Estado del ministerio dirigido por Montero; la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y el expresidente Vicente Fernández; otros directivos de la SEPI; miembros del consejo rector del fondo de rescates; el interventor general del Estado, y responsables de la empresa pública Tragsa y de las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa.

Preguntada sobre si la comparecencia de Montero podría ser durante la campaña electoral ya iniciada en Castilla y León, García ha apuntado que no está previsto que sea en estas dos próximas semanas, "por plazos y coherencia".

Ha recordado que aunque este viernes concluya el plazo para que los grupos presenten propuestas de planes de trabajo, tendrá que celebrarse primero una sesión de la comisión para la aprobación del definitivo, antes de que puedan a comenzar a citarse comparecientes.