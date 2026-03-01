CAMPAÑA
Vox celebra la "caída del tirano" en Irán y sitúa a Sánchez en el "lado equivocado" por pedir diálogo
En un acto de campaña en Segovia, Garriga señala que su formación siempre se posicionará "a favor de la libertad de aquellas naciones que han padecido escenarios de opresión"
EP
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrado la "caída del tirano", en referencia al ayatolá Alí Jamenei, mientras ha asegurado que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, está en el "lado equivocado" al "pedir diálogo con el régimen iraní".
Garriga ha mostrado una postura de firme respaldo a la desaparición del sistema de los ayatolás y, al ser preguntado por la calificación de "intervención ilegal" que diversos países europeos han otorgado a la agresión de Israel y Estados Unidos sobre Irán, desde la perspectiva del derecho internacional, el dirigente de Vox ha evitado entrar en el análisis jurídico de la operación para centrarse en sus consecuencias políticas.
Garriga ha manifestado de manera tajante que "ha caído el tirano de un régimen que estaba masacrando a su pueblo" y ha lamentado que, tras este acontecimiento, "uno de los que se ha vuelto a poner del lado equivocado ha sido Sánchez al hablar de diálogo y de no sé cuántas cosas más".
En su argumentación, el dirigente de Vox ha subrayado que la formación que representa "siempre se posicionará a favor de la libertad de aquellas naciones que han padecido escenarios de opresión extrema".
Asimismo, ha asegurado que su formación "siempre estará del lado de la liberación, de la libertad de aquellos pueblos que han tenido que sufrir la peor cara de la barbarie, en este caso islamista como estaba encarnando el régimen en Irán".
Apela al "sentido común" y reivindica su "coherencia" para impulsar un "cambio total" frente a PP y PSOE
Garriga también ha apelado al "sentido común de los castellanos y los leoneses" y ha reivindicado la "coherencia" que representa el proyecto político de su formación frente al PP y el PSOE para impulsar un "cambio total" en Castilla y León.
De esta forma se ha expresado el dirigente de Vox durante su visita a Segovia, en apoyo a la campaña para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde ha apelado al "sentido común" para respaldar a su formación como la "única alternativa real de cambio político total frente a un bipartidismo que ha traicionado las expectativas de la región durante las últimas cuatro décadas".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de acero inoxidable más barato del mercado: en tres tamaños para todo tipo de comidas
- Jenny llegó a Gijón de Colombia con su niño de tres años, que tiene altas capacidades: 'Ahora dice que de Asturias no se va, que aquí es feliz
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- La DGT extrema la vigilancia en Asturias: dos nuevos radares fijos desde Semana Santa
- Multado con 200 euros en plena calle por 'guardar el sitio': la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual
- Marina y Juan regresaron de Madrid a Asturias con sus hijas por efecto de la pandemia: 'Tienen naturaleza, hacen deporte al aire libre... No hay comparación
- Cambios en el transporte urbano de Oviedo: los perros, los gatos y otras mascotas podrán viajar en los autobuses
- El nuevo gran supermercado con aparcamiento de Llanera costará casi dos millones de euros y acaba de obtener la licencia para su construcción