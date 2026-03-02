Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía Provincial de Lugo interpone una querella contra José Tomé por acoso sexual

Toma esta decisión tras recibir una denuncia particular interpuesta contra el ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte por unos hechos ocurridos el pasado septiembre

José Tomé en la jornada de clausura de la quinta edición del Foro O Encontro 2025.

José Tomé en la jornada de clausura de la quinta edición del Foro O Encontro 2025. / Iñaki Abella Dieguez

Noela Vázquez Dosil

Santiago

El ex presidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé, vuelve este lunes a los titulares después de que la Fiscalía Provincial de Lugo informase de su decisión de imponer una querella contra él tras recibir una denuncia particular "por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025".

Esta noticia llega después de que la semana previa se supiese que el hijo del regidor, Miguel Tomé, ocupará el puesto de la concejala saliente de Igualdad en el concello, después de que ella presentase su dimisión "por motivos personales".

Según relata la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado remitido a los medios, "el Ministerio Fiscal considera que los hechos denuniados, con carácter provisional y sin perjuiio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública".

Noticias relacionadas y más

De este modo, la Fiscalía considera que los hechos "están suficientemente determninados y poseen indicios fundados de criminalidad para ejercer de forma inmediata la acción penal mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal y la interposición de la querella".

TEMAS

Amazon inaugura marzo dejando sus productos más solicitados rozando su precio mínimo histórico

Aparece "en perfecto estado" el hombre de 80 años que llevaba días desaparecido en Oviedo

Idonial ya es el centro tecnológico de referencia de Asturias: el Principado lanza su transformación con una inversión de 9 millones de euros

Gijón abre un debate sobre móviles y redes sociales ante su impacto en la salud mental juvenil

El Principado oficializa la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de Lucus Asturum: "Es un testimonio fundamental de las épocas romana y medieval"

