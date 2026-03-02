Israel reprocha la posición de España con respecto a la guerra en Oriente Próximo: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?"

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ha reprochado la postura del Gobierno de España en el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. "¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?", ha cuestionado.

En un mensaje en 'X', Sa'ar ha recogido una publicación de la Embajada de Irán en España en la que ésta traslada su respeto por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de rechazar prestar apoyo militar a EEUU en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz), una posición que la Embajada ha considerado "en consonancia con el Derecho Internacional".

"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el "lado correcto" de la historia?", ha preguntado Sa'ar.

Este mismo lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Irán en España, Reza Zabib, al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.

Durante la convocatoria, le ha trasladado a Zabib "la condena tajante" de España por los "ataques indiscriminados e injustificados" contra países del Consejo de Cooperación del Golfo y de la región, ya que "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario, así como de la soberanía e integridad de dichos países".

Asimismo, Albares y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado este lunes que EEUU esté usando las bases, de soberanía española, en el marco de la operación contra Irán y han garantizado que tampoco lo hará en el futuro.

"No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio (de Cooperación para la Defensa) y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas", ha asegurado Albares en una entrevista concedida a 'Telecinco'.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a "detener de inmediato la espiral" que se está produciendo en Oriente Próximo a raíz del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, condenando las acciones llevadas a cabo en las últimas horas por el régimen iraní así como por el partido-milicia libanés Hezbolá y por el Ejército israelí en Líbano.