Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Rey emérito

Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras

El exjefe de Estado reside en una vivienda en una isla privada, pero la dejó hace ya cuatro semanas por unas reformas

Juan Carlos I, en septiembre de 2024, en una ceremonia de premios en Sanxenxo (Pontevedra).

Juan Carlos I, en septiembre de 2024, en una ceremonia de premios en Sanxenxo (Pontevedra). / EUROPA PRESS

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Juan Carlos I está bien y tranquilo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según fuentes conocedoras de su situación. Los ataques de EEUU e Israel contra Irán y los enfrentamientos en la zona han sorprendido al rey emérito en la ciudad donde vive desde 2020, aunque no en su casa. Esas fuentes apuntan que su residencia habitual, en una isla privada, llevan más de un mes de obras y se trasladó al establecimiento hotelero hace ya cuatro semanas.

En agosto de 2020, el emérito se 'autoexilió' para intentar no perjudicar a Felipe VI por las informaciones que se iban conociendo sobre su fortuna oculta. Tras unos meses en un hotel de lujo de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed le facilitó una casa en Nurai, una paradisiaca isla de aguas turquesas en el Golfo Pérsico. Solo se puede llegar en barco o helicóptero.

Noticias relacionadas

Sobre la situación de don Juan Carlos ha sido preguntado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha explicado que cualquier información sobre el rey emérito corresponde a la Casa del Rey. No obstante, Albares ha indicado que la situación en Emiratos "es la que es, el espacio aéreo está cerrado", y ha agregado que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El partido del Sporting de Gijón contra el Leganés se suspende por el fallecimiento de un aficionado en la grada y se jugará este lunes
  2. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  3. ¿Por qué se ha suspendido el partido entre el Sporting de Gijón y el Leganés en El Molinón, qué dice el protocolo de la RFEF y quiénes han tomado la decisión?
  4. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  5. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  6. Cholo Simeone elogia al Real Oviedo tras el encuentro en el Tartiere: 'Es un equipo muy competitivo
  7. Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores

Castropol celebra a orillas de la ría del Eo un exitoso Carnaval con más participación que nunca: "Gracias por el currazo"

Castropol celebra a orillas de la ría del Eo un exitoso Carnaval con más participación que nunca: "Gracias por el currazo"

Un laboratorio de emprendimiento llega esta semana a Tineo y Cangas del Narcea: ofrece un espacio interactivo para descubrir el proceso de creación de un negocio

Un laboratorio de emprendimiento llega esta semana a Tineo y Cangas del Narcea: ofrece un espacio interactivo para descubrir el proceso de creación de un negocio

Albares: “Queremos democracia, libertad y derechos para el pueblo iraní, pero esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas”

La DGT se pone seria y ya retira los permisos de conducir: multado con600 euros y penas de prisión por ceder puntos de carnet tras ser cazado por un radar de velocidad

La DGT se pone seria y ya retira los permisos de conducir: multado con600 euros y penas de prisión por ceder puntos de carnet tras ser cazado por un radar de velocidad

La Universidad de Oviedo retoma la búsqueda de restos de víctimas de la represión franquista en la fosa común de La Lloba

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

villaviciosa organiza un campamento infantil de conciliación para Semana Santa: niños de hasta doce años y horario de mañana

villaviciosa organiza un campamento infantil de conciliación para Semana Santa: niños de hasta doce años y horario de mañana

Irán dice que ha derribado un caza F-15 de EE UU y que la aeronave cayó en Kuwait

Tracking Pixel Contents