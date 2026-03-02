Zapatero niega haber mediado para el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"

El expresidente del Gobierno del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado en la comisión que se desarrolla en el Senado sobre el caso Koldo que haya mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra: "No en absoluto", ha asegurado, para después negar cualquier conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estos hechos.

En el mismo sentido, ha rechazado que intentara convencer al ex secretario de Estado Pedro Saura para que Plus Ultra pudiera ser rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Es falso y él lo ha desmentido", ha contestado Zapatero, para después explicar que "jamás" se ha reunido "con el señor Ábalos como ministro en relación a Plus Ultra. En eso he tenido suerte". "No hablé con ninguna autoridad pública del rescate", ha zanjado.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, / Eduardo Parra / Europa Press

Sí ha reconocido Zapatero que mantiene "bastante" relación con el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los detenidos en el caso Plus Ultra por orden de la magistrada de Madrid María Esperanza Collazos, pero "ninguna" con el presidente de la aerolínea Julio Martínez Sola. "Acepté la propuesta de Martínez Martínez de ser consultor una vez constituida Análisis Relevante SL". Y después fue él quien "patrocinó" a la empresa de sus hijas, Whathefav, con la sociedad de su "amigo".

"Con Julio Martínez Martínez tengo una relación desde hace años, tras salir de Moncloa y vinculada a la actividad deportiva. En algún momento toma la iniciativa de hacer una consultora [Análisis Relevante SL] y trabajo con ella. Es mi amigo, nunca me pidió nada extraño o irregular", ha defendido, para después mostrar su respeto por "la Justicia, la Fiscalía y la Policía de este país".

Sin relación con Plus Ultra

"En alguna ocasión Julio Martínez Martínez me ha dicho que ha tenido alguna relación, sin detallar, con la aerolínea", ha explicado, para después insistir en que él no ha tenido ninguna vinculación con la compañía aérea. "Nadie me ha pedido nada sobre Plus Ultra".

Al ser interpelado sobre su relación con el comisionista Víctor de Aldama, ha confirmado que viajó con él en un avión "de Conviasa" entre Caracas y la República Dominicana. "Me preguntaron de Miraflores [Gobierno de Venezuela] si me importaba viajar con un empresario español. He estado una hora y cuarto con él. No he tenido más relación con él. Cero negocios" con Aldama, del que no tiene ni su número de móvil.

En relación a la empresa Globalia, la matriz de Air Europa, Zapatero ha confirmado que el presidente de la compañía le pidió que consiguiera una reunión con el presidente de Venezuela por un deuda: "Me pidió si podía ver a Maduro. Eso se ha publicado y es verdad", han confirmado Zapatero, que ha defendido que esa gestión la llevó a cabo "a cambio de nada, para apoyar a una empresa española". "Cero comisión", por la reunión entre Hidalgo (Air Europa) y Nicolás Maduro.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo / Eduardo Parra / Europa Press

Al ser interpelado sobre el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el expresidente del Gobierno, tras defender que "no es objeto de la comisión", ha explicado que le conoció "en el año 2023, tuve muy buena relación con él y ya está. Respeto a la Justicia".

En otro momento de la comparecencia, Zapatero se ha mostrado orgulloso de pagar sus impuestos para contribuir a la Sanidad pública: "Jamás he tenido una sociedad, y me siento muy orgulloso de contribuir y que casi la mitad vaya a las arcas públicas. Y con esto son 70.000 euros brutos de media, con mi trabajo", que cifró en "172 viajes internacionales, 186 actos públicos y 370 actos públicos".

Sobre Venezuela, ha aludido a que el exjefe de la contrainteligencia militar de Venezuela Hugo 'El Pollo' Carvajal le ha enviado una carta reconociendo que se había equivocado cuando dijo que era propietario de una mina de oro en el país sudamericano: "Lo de la mina de oro era un delirio".

Sin embargo, ha reconocido que mantiene una buena relación con la actual presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Y por eso, ha participado en "la liberación de centenares de presos" y para ello ha realizado numerosos viajes relacionados con Venezuela, de los cuales "48 fueron a Caracas, 14 a República Domicana y uno a Washington, Roma y Bogotá".

600.000 euros

El expresidente comparece en el Senado tras conocerse que él y sus hijas cobraron alrededor de 600.000 euros de la empresa Análisis Relevante SL, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez.

Según ha reconocido el propio Julio Martínez Martínez, su empresa Análisis Relevante ingresó unos 450.000 de Plus Ultra por hacer gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano. Y gracias a sus supuestas gestiones en Caracas, la aerolínea logró en 2020 y 2021, en plena pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar 56 vuelos para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela.

En la Audiencia Nacional

La comparecencia de Zapatero se produce días después de que se conociera que la jueza de Madrid María Esperanza Collazos se había inhibido ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, pues el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ya se había abstenido de analizar la querella que interpuso hace un año la Fiscalía Anticorrupción sobre el rescate de la aerolínea.

El Ministerio Público acusa a los investigados de utilizar los 53 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para llevar a cabo el presunto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)", según especificaba un auto de diciembre de 2024 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.