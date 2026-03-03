Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Antelo carga contra Abascal y la dirección nacional de Vox: "He sido leal pero jamás seré sumiso, me tienen que matar para ello"

El exlíder provincial en la Región asegura que no ha traicionado "a nada ni a nadie" y reitera que el partido acaba apartando a quienes "medio destacan"

José Ángel Antelo, este martes antes del inicio de la Junta de Portavoces en la Asamblea.

José Ángel Antelo, este martes antes del inicio de la Junta de Portavoces en la Asamblea. / Iván J. Urquízar

Adrián González

"Estoy muy tranquilo, no he traicionada a nada ni a nadie. Sé perfectamente que he sido leal, pero, eso sí, la lealtad es de ida y vuelta y la sumisión es otra cosa. Jamás seré sumiso, me tienen que matar para ello". El exlíder provincial de Vox en la Región, José Ángel Antelo, volvió a cargar este martes por la mañana frente a Santiago Abascal y la dirección nacional del partido tras ser apartado por negarse a dimitir. "A mis hijos no les voy a traicionar y no quiero que el día de mañana alguien les cuente que su padre dimitió y no sabe muy bien el por qué dimitió".

Antelo volvió a lamentar que, al igual que le ha ocurrido a él (y en referencia a las salidas del partido del expresidente castellanoleonés Juan García-Gallardo y el exsecretario general Ortega Smith), "por desgracia, no es el primer caso ni será el último".

"Se ha repetido a lo largo del tiempo un patrón: aquella persona que medio destaca o es medio conocida acaba fuera del partido con malas artes. La caballerosidad siempre se tiene que demostrar en los malos momentos. Incluso en los peores es posible demostrarlo y darle a las personas una salida digna", dijo en la Asamblea.

"Seguiré trabajando hasta el último día y los que quieran actuar en contra mía de manera sectaria y arbitraria tendrán que explicarlo. Yo no voy a dejar tirados a los ciudadanos de la Región de Murcia", aseguró.

Una tesitura "ridícula"

El exlíder provincial del partido de Abascal volvió a recordar los hechos ocurridos la pasada semana (y por la que la dirección regional en bloque se vio obligada a dimitir para hacer caer a Antelo): "Se me pone una tesitura que a mí me parece ridícula, en la que yo tengo que dimitir de presidente. No es una cuestión de cargos, vuelvo a repetirlo. Entiendo que se deben tomar las decisiones de manera democrática. Me puede gustar más o menos, pero si una persona me quiere cesar, lo lógico es tener la valentía necesaria para decirlo, votarlo y, si sale mayoría, cesarme y acatar la decisión. Siempre he sido una persona muy disciplinada", reiteró.

"Siempre me agarraré a los principios y valores que deben de mover nuestra patria y nuestra nación. Aquellos que se equivocan son los que tienen que responder por qué hacen las cosas", expuso tras la Junta de Portavoces.

