Política
Antelo carga contra Abascal y la dirección nacional de Vox: "He sido leal pero jamás seré sumiso, me tienen que matar para ello"
El exlíder provincial en la Región asegura que no ha traicionado "a nada ni a nadie" y reitera que el partido acaba apartando a quienes "medio destacan"
Adrián González
"Estoy muy tranquilo, no he traicionada a nada ni a nadie. Sé perfectamente que he sido leal, pero, eso sí, la lealtad es de ida y vuelta y la sumisión es otra cosa. Jamás seré sumiso, me tienen que matar para ello". El exlíder provincial de Vox en la Región, José Ángel Antelo, volvió a cargar este martes por la mañana frente a Santiago Abascal y la dirección nacional del partido tras ser apartado por negarse a dimitir. "A mis hijos no les voy a traicionar y no quiero que el día de mañana alguien les cuente que su padre dimitió y no sabe muy bien el por qué dimitió".
Antelo volvió a lamentar que, al igual que le ha ocurrido a él (y en referencia a las salidas del partido del expresidente castellanoleonés Juan García-Gallardo y el exsecretario general Ortega Smith), "por desgracia, no es el primer caso ni será el último".
"Se ha repetido a lo largo del tiempo un patrón: aquella persona que medio destaca o es medio conocida acaba fuera del partido con malas artes. La caballerosidad siempre se tiene que demostrar en los malos momentos. Incluso en los peores es posible demostrarlo y darle a las personas una salida digna", dijo en la Asamblea.
"Seguiré trabajando hasta el último día y los que quieran actuar en contra mía de manera sectaria y arbitraria tendrán que explicarlo. Yo no voy a dejar tirados a los ciudadanos de la Región de Murcia", aseguró.
Una tesitura "ridícula"
El exlíder provincial del partido de Abascal volvió a recordar los hechos ocurridos la pasada semana (y por la que la dirección regional en bloque se vio obligada a dimitir para hacer caer a Antelo): "Se me pone una tesitura que a mí me parece ridícula, en la que yo tengo que dimitir de presidente. No es una cuestión de cargos, vuelvo a repetirlo. Entiendo que se deben tomar las decisiones de manera democrática. Me puede gustar más o menos, pero si una persona me quiere cesar, lo lógico es tener la valentía necesaria para decirlo, votarlo y, si sale mayoría, cesarme y acatar la decisión. Siempre he sido una persona muy disciplinada", reiteró.
"Siempre me agarraré a los principios y valores que deben de mover nuestra patria y nuestra nación. Aquellos que se equivocan son los que tienen que responder por qué hacen las cosas", expuso tras la Junta de Portavoces.
