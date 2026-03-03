Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Para continuar las pesquisas

La Audiencia Nacional acepta que un médico gazatí ejerza la acusación particular en la causa contra Sidenor

El juez De Jorge ha aceptado que el testigo pueda acusar en el procedimiento abierto por contrabando y conspiración para el genocidio de Israel sobre Palestina

La Policía registra la planta de Sidenor, investigada por la venta de acero Israel

La Policía registra la planta de Sidenor, investigada por la venta de acero Israel

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha aceptado que el médico gazatí Refaat Alathamna, al que este lunes tomó declaración como testigo, ejerza la acusación particular en la causa en la que tiene imputados por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos de sus directivos por la venta de más de 42 toneladas de acero a las compañías Israelíes Military Industries (IMSI) e Israel Weapons Industries con conocimiento de que se trata de fabricantes de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento.

Alathamna, que es solicitante de asilo en España, relató al juez las condiciones en las que vivieron tanto él como su familia los dos años que soportaron los bombardeos israelíes de la franja. En ese tiempo, él, que trabajaba como médico de un hospital europeo, su esposa y sus seis hijos tuvieron que desplazarse hasta en 12 ocasiones de forma forzosa. Alathamna, que lleva tres meses en España, se convirtió así en la primera víctima del genocidio palestino que declara en un juzgado occidental.

Noticias relacionadas y más

En un auto, el magistrado acepta la petición de Alathamna, fundamental para poder seguir adelante con las pesquisas, dado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la investigación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. El director de la estación de esquí de Pajares denuncia ante la Fiscalía a la cúpula de Deportes: 'Han puesto vidas en peligro
  3. Una pareja se precipita desde el Cholo al enredarse con la correa de un perro
  4. Así era el aficionado del Sporting de Gijón fallecido en El Molinón: albañil jubilado, socio de plata y vecino de Pola de Siero
  5. El bar de ambiente universitario en Oviedo que hacía 500 pinchos cada día: 'Los estudiantes apuntaban en una libreta lo que debían y a final de mes pagaban; valía la palabra
  6. Revuelo en Oviedo por un amplio operativo policial: 'Trajeron hasta a los perros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el robot cortacésped más barato del mercado: no hace falta instalación y es silencioso
  8. La Seguridad Social confirma que se adelanta la jubilación 10 años al 100 por cien y sin coeficientes reductores: los trabajadores que se pueden beneficiar de la nueva norma

El programa deportivo de Škoda Motorsport tiene al frente del proyecto al praviano “Cohete” Suárez, principal referente del campeonato y firme candidato a la corona esta temporada

El programa deportivo de Škoda Motorsport tiene al frente del proyecto al praviano “Cohete” Suárez, principal referente del campeonato y firme candidato a la corona esta temporada

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de ocho manteles más barato del mercado: repele el agua y las manchas

Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de ocho manteles más barato del mercado: repele el agua y las manchas

Cruz Roja de Grado pone el foco en las enfermedades reumatológicas y autoinmunes: "Es la forma de tener una población empoderada"

Cruz Roja de Grado pone el foco en las enfermedades reumatológicas y autoinmunes: "Es la forma de tener una población empoderada"

Aterriza en Asturias la nueva tienda de moda para hombre que va a tener colas kilométricas: moda elegante y casual, con colecciones de sport y sastrería que combinan las últimas tendencias

Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre

Letizia, emocionada, pone rostro asturiano a la lucha contra las enfermedades raras: Elena, sierense de 21 años que padece sanfilippo y la tenacidad de su madre

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa de mujer más barata del mercado: perfecta para completar cualquier look

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa de mujer más barata del mercado: perfecta para completar cualquier look
Tracking Pixel Contents