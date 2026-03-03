Cortes Aragón
María Navarro (PP), nueva presidenta de las Cortes gracias a la abstención de Teruel Existe
La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón empieza a desarrollarse sin que haya trascendido un pacto entre el PP y Vox. El PSOE presenta como candidato a Fernando Sabés y el PP, a María Navarro
Laura Carnicero | Sergio H. Valgañón
La sesión constitutiva de las Cortes de Aragón ha comenzado este martes sin acuerdo entre el Partido Popular y Vox para el reparto de cargos de la Mesa de la Cámara aragonesa. Hasta el inicio de la sesión plenaria, no ha trascendido ningún tipo de acuerdo entre los populares y la extrema derecha y, mientras los diputados prometen o juran su cargo, tampoco han trascendido todavía los nombres de los candidatos propuestos por los partidos para presidir el Parlamento aragonés.
En este inicio de la sesión, es una incógnita si la XII legislatura va a comenzar sin un acuerdo inicial entre los grupos parlamentarios para formar la Mesa. El PP de Jorge Azcón sigue guardando silencio respecto a sus posibles acuerdos con Vox, y nadie en el partido ha comunicado ningún principio de pacto. Tampoco la extrema derecha, que en 2023 filtró el pacto con el PP antes de que los populares quisieran comunicarlo. La ley del silencio sigue imperando en estos primeros compases del nuevo mandato en Aragón.
Así, el PP, con sus 26 diputados, no tiene la mayoría parlamentaria de la Cámara, y si no hay acuerdo con Vox, podría surgir una mayoría alternativa con el bloque de la izquierda, entre el PSOE, CHA, Teruel Existe e IU. También podría haber una mayoría si Teruel Existe aprueba a la candidata del PP. Y así ha ocurrido, concretamente, en la primera votación. Hasta el momento en que, por obligación, los partidos han debido decir los candidatos, nada había trascendido. Fernando Sabés es el candidato elegido por el PSOE y María Navarro, por el PP.
Fernando Sabés fue el portavoz del grupo socialista en la pasada legislatura, desde la llegada de Pilar Alegría a la secretaría general del PSOE en Aragón, y es el secretario general del PSOE en el Alto Aragón. María Navarro fue en la pasada legislastura portavoz adjunta del grupo parlamentario del PP y, en la legislatura anterior, fue la concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza que presidía Jorge Azcón como alcalde.
Teruel Existe se abstiene en la primera votación
La votación deja todas las opciones abiertas, todavía, ya que el bloque de la izquierda junto a Teruel Existe podría otorgarle la presidencia al PSOE. Pero en la primera ronda de la votación, Vox ha votado en blanco y los de Tomás Guitarte han apoyado a la candidata del PP, María Navarro.
En la segunda votación, si se repiten estas votaciones, María Navarro será la presidenta al obtener la mayoría simple con más votos a favor que el otro candidato.
Información en elaboración.
