Antelo denuncia que Vox ha falsificado su firma para relevarlo como portavoz en la Asamblea de Murcia: "¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?"

Asegura que ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos el escrito que presentó el partido para relevarle y poner al frente a Martínez Alpañez en el Parlamento autonómico

José Ángel Antelo, este miércoles por la mañana saliendo del salón de plenos de la Asamblea Regional.

José Ángel Antelo, este miércoles por la mañana saliendo del salón de plenos de la Asamblea Regional. / Iván J. Urquízar

Adrián González

"¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Yo no he sido". Continúa la guerra abierta entre José Ángel Antelo, exlíder provincial de Vox en la Región de Murcia, y el partido después de que este mismo miércoles por la mañana haya denunciado que la formación habría falsificado su firma para apartarlo de la portavocía del Grupo Parlamentario en la Asamblea y poner en su lugar a Rubén Martínez Alpañez, tal y como se acordó este martes en la reunión interna que mantuvieron los diputados autonómicos con la dirección nacional en Murcia y que contó en exclusiva La Opinión de Murcia.

"¿Por qué se hace semejante chapuza y qué clase de imagen está dando un partido que en teoría venía a cambiar las cosas y que presumía de buenos gestores cuando no saben ni siquiera presentar un escrito a la Asamblea? ¿Quién en su sano juicio registra su propio cese? Todo queda registrado y se puede ver quién lo ha hecho. Yo no he sido porque no he utilizado mi teléfono móvil, que deja el registro de quién lo hace. El escrito no es válido porque no cumple con los requisitos mínimos de legalidad", denunció este martes Antelo en los pasillos del Hemiciclo. "Esto no es serio ni razonable", expuso.

Antelo echa así más leña al fuego en la pugna que mantiene desde la pasada semana con Santiago Abascal y la dirección nacional del partido asegurando que la firma se ha usado sin su consentimiento, anunciando que pondrá en manos de los servicios jurídicos el asunto para llevar a cabo las acciones que sean oportunas, tal y como dijo este miércoles en Cartagena.

Los parlamentarios que acudieron al encuentro, al que también asistió la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno de Vox, Montserrat Lluis, en la sede de Vox en la Plaza Circular, acordaron "por mayoría absoluta" -la diputada Virginia Martínez fue la única que se abstuvo en la votación- llevar a cabo el relevo.

Este acuerdo, "adoptado de conformidad con las normas del Grupo Parlamentario" según rezaba el comunicado que hizo público Vox a media tarde, fue comunicado en la misma tarde de este martes a la Mesa de la Asamblea "para su toma en consideración a todos los efectos".

