La Audiencia Nacional refuerza de forma "urgente" el "saturado" juzgado del caso Koldo y Plus Ultra

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado reforzar la Plaza número Dos de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, que es como se llama ahora al Juzgado Central de Instrucción número 2, al que le han correspondido investigar, entre otras causas, dos de las que actualmente resultan más mediáticas: el caso Koldo, del que se ha desglosado una pieza, que se encuentra bajo secreto, relativa a los pagos en efectivos realizados por el PSOE, y desde esta misma mañana el relativo al rescate de Plus Ultra, iniciado en los juzgados de instrucción madrileños y remitido por su complejidad al tribunal especializado.

El acta de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, "considera absolutamente justificado" el refuerzo solicitado por su titular, el juez Ismael Moreno, y afirma que "no es difícil encontrar un calificativo para definir la carga de trabajo que pesa" sobre él, porque "no cabe calificarlo sino como de saturación", como "se refleja en el listado de causas aportado por el insigne magistrado en su petición de apoyo, caracterizadas muchas de ellas por su enorme complejidad, a lo que ha de unirse la necesidad de atender las tareas propias de un órgano de instrucción, con sus correspondientes guardias".

Dos plazas más

La Sala de Gobierno recuerda que la Audiencia Nacional "cuenta con tan solo seis plazas en la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, habiéndose creado el último juzgado, en la terminología anterior, en el año 1997". Agrega que "este déficit de la planta ha sido puesto de manifiesto por los órganos de Gobierno del Poder Judicial, muy relevantemente por el Consejo General del Poder Judicial, que ha interesado la creación de dos plazas más", y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes "ha recogido esta solicitud en la previsión de aumento de la Planta, en el borrador del decreto ley actualmente en fase de deliberación".

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, y cada uno de los presidentes de las tres Salas que integran la Audiencia, junto a otros tres miembros electos democráticamente entre todos sus magistrados han estudiado la situación de los antiguos juzgados centrales números 2 y 4 y "la comparación [...] pone de manifiesto de manera evidente una mayor necesidad de refuerzo" de la Plaza número Dos, "que precisa de forma urgente la actuación de un juez de apoyo, en los términos solicitados por su titular".

Koldo García, a la salida del Tribunal Supremo. / José Luis Roca

En los dos juzgados

Finalmente, el juez que reforzará la Plaza número Dos será Javier Ángel Fernández-Gallardo Fernández, que ya lo hacía en el Juzgado Central de Instrucción número 4. Lo curioso es que, pese a incorporarse a ese juzgado, seguirá reforzando el Cuatro, como venía haciendo, en lo referido a cinco causas concretas: el caso Madeira Invest Club, un fraude del IVA en hidrocarburos, otro de blanqueo a gran escala vinculado a este sector, así como otro de drogas y un quinto de blanqueo.

En este extremo, la Sala de Gobierno "también destaca el trabajo llevado a cabo por José Luis Calama" y dice que "ha sido y es encomiable, hallándose sus asuntos en una situación de absoluta normalidad procesal", circunstancia a la que "ha contribuido, sin duda, el relevante papel de apoyo realizado por magistrado Javier Ángel Fernández-Gallardo Fernández". El documento señala que ese "buen estado de las causas no obsta a que se estime conveniente que el apoyo actual se prolongue por el resto del tiempo concedido ab initio, es decir, hasta el 30 de junio", por lo que Fernández-Gallardo, cuyo primer destino en la Audiencia Nacional será el de letrado de la Administración de Justicia del Juzgado Central 5, simultaneará las dos plazas.

Es decir, reforzará en esos cinco procedimientos concretos el Juzgado 4 y se sumará al 2 para ayudar a Ismael Moreno, quien se ha abstenido de instruir la causa relativa al rescate de Plus Ultra, pese a haberle correspondido a la plaza de la que es titular. Por ese motivo, el magistrado que ha aceptado su competencia será el titular de la número Cuatro, José Luis Calama.