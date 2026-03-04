Gobierno
Directo | Sánchez comparece desde Moncloa ante la situación en Oriente Medio y las amenazas de Trump
El presidente del Ejecutivo reiterará los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidense en la guerra contra Irán
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas a España por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, por su actitud ante los ataques de EEUU e Israel a Irán.
El Gobierno ha informado de que Sánchez realizará una declaración institucional a las 9:00 horas en Moncloa para exponer su opinión sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque. Sánchez reiterará los motivos por los que España está en contra del uso de las bases militares estadounidenses en esta acción que ya ha lamentado que esté al margen del derecho internacional, aunque ha criticado también al régimen iraní.
La comparecencia, según fuentes del Gobierno, estaba preparándose antes de las declaraciones de Trump en las que ha criticado a España por su posición ante este conflicto, pero, tras ellas, se prevé que el jefe del Ejecutivo responda también a las mismas.
Trump ha amenazado con "cortar todo el comercio con España" y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con el país después de la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán. También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.
Ante ello, el Ejecutivo ha asegurado que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación comercial bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EEUU.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa
- El onanista de la Escalerona acaba detenido al intentar allanar una casa en Gijón y agredir sexualmente a la dueña
- Herido muy grave un joven al precipitarse por una ventana en Gijón
- Reestructuración en el Oviedo: el club estudia un nuevo modelo sin director deportivo y con un área de scouting internacional
- Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender
- Frenazo a la expansión de la red de geotermia en Mieres tras una inversión millonaria por un trámite urbanístico: 'El retraso podría durar varios años', alerta el PSOE