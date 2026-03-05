¿Y ahora, qué? El escenario tras el 'no' de la Asamblea a María Guardiola

Ayer no se escuchó un gran aplauso en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura. Sí en los pasillos, en el Patio Noble o en el de los Naranjos, donde diputados, alcaldes y dirigentes del PP se concentraron para mostrar su apoyo e insuflar ánimos a María Guardiola en las que sin duda serán sus horas más difíciles. El «sí como el Teatro Romano» que proclamó el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, no fue suficiente para contrarrestar el «no sin garantías» de Vox, que frustró la primera votación y deja la legislatura pendiente de negociaciones contrarreloj.

«Difícil que le demos nuestra confianza si no se la da su propio partido», afirmó el portavoz de Vox, Óscar Fernández. «La compadezco, señora Guardiola. Tiene que ser muy duro soportar la humillación de que tu propio partido te reprenda en público y te desautorice como interlocutora en una negociación en la que usted aspira a merecer la confianza de la mayoría de esta Cámara», añadió.

La desconfianza de Vox frustra el primer intento para investir a María Guardiola / Javier Cintas

«La verdadera humillación es que la cara de un candidato no aparezca en el cartel electoral», respondió un airado Sánchez Juliá tras mostrar el «gran orgullo» de la bancada popular por su presidenta. Los «torpedos» de Génova, a los que se refirió explícitamente Óscar Fernández, y el clima de hostilidad que ha rodeado la negociación sobrevolaron buena parte del debate. También lo hicieron las continuas referencias al feminismo de Guardiola, que ella misma volvió a aclarar: «¿Quiénes me van a dar lecciones de igualdad? ¿Tito Berni, Salazar, Ábalos? Estoy volcada en defender los derechos de las mujeres», clamó enfadada.

Cruce de reproches

En el cruce de reproches tampoco faltaron las menciones a la guerra interna del PSOE ni el hecho de que, como le recriminó Sánchez Juliá, «todavía no hayan pedido perdón por presentar a un imputado a las elecciones». También fueron numerosas las referencias veladas a una posible abstención socialista, que el PP pidió en numerosas ocasiones sin pedir, apelando al reconocimiento de los resultados electorales y la responsabilidad de «dar un paso al lado».

La otra gran protagonista del debate fue la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel. En un acalorado cara a cara con Guardiola, aseguró que el PP no ha llamado a su formación «ni para felicitarle la Navidad» y ya dejó caer que «el polvorín» con el que se inicia esta legislatura no se extenderá más allá de mayo de 2027.

Fotogalería | Segunda sesión del debate de investidura, en imágenes / Javier Cintas

Tras recordar que lleva ya 10 años cobrando como diputada sin asumir ninguna responsabilidad de gobierno, el PP la bautizó como «la casi de la política extremeña» por haberse quedado en 2023 a las puertas de ser vicepresidenta de Guillermo Fernández Vara. «Hubiera sido un absoluto honor ser la vicepresidenta del señor Fernández Vara porque la señora Guardiola no le llega ni a la suela de los zapatos», respondió De Miguel, quien se mostró muy orgullosa de del trabajo de su partido avalado por los resultados electorales.

Horizonte al 4 de mayo

Pero lo cierto es que la negativa de Vox no cayó de sorpresa a nadie. Ni siquiera a la bancada del PP, que ya desde primera hora informó a la prensa de que la segunda votación que permite el Reglamento de la Cámara en el debate de investidura, 48 horas después de la primera, se celebraría este viernes a las 17.30 horas. Después se adelantó a las 14.00, cuando han sido convocadas nuevamente sus señorías.

Habrá un turno de cortesía para fijar posiciones y se procederá a repetir la votación, por llamamiento y en voz alta desde el escaño. Ya en esta segunda vuelta sería suficiente con una abstención, pero Óscar Fernández dejó claro ayer que no cabe esa tercera vía: «Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas».

Galería | Segunda sesión del debate de investidura a María Guardiola / Javier Cintas

Amenaza electoral

Si no hay acuerdo y la negativa finalmente se repite mañana, será la primera vez que un presidente de la Junta de Extremadura fracase en su investidura. José Antonio Monago en 2011 e incluso Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 1995 tuvieron que esperar a una segunda vuelta para salir adelante con la abstención de IU, pero nunca llegaron a enfrentarse a un rechazo explícito de la Cámara.

Ante el fracaso de la segunda votación, el Estatuto de Autonomía establece un plazo máximo de dos meses, que se cumpliría el 4 de mayo, para formar gobierno. Durante ese periodo pueden plantearse nuevas candidaturas o repetirse tantos plenos como se considere, con el mismo o con diferentes candidatos. Pero si llegado ese día nadie ha conseguido la confianza de la Asamblea, la Cámara se disolverá automáticamente y se convocarán elecciones. Un escenario que, tras el adelanto electoral y con la investidura aún en el aire, redoblará la presión sobre María Guardiola y su capacidad de desbloquear la legislatura. De momento, en el hemiciclo el aplauso sigue pendiente.