Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a contestar a Pedro Sánchez este jueves. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz", afirmó en un acto organizado por el Grupo Popular en el Congreso con disidentes iraníes y de otras latitudes, con motivo del día internacional de la mujer, que tendrá lugar el próximo domingo. "Si no tienes respuesta frente a la tiranía, tu supuesto pacifismo es un aval a la tiranía", continuó el líder de la oposición, quien además reclamó una desescalada del conflicto, "contención" en el mismo y "volver a la mesa de negociación".

A la salida del acto, celebrado en la sala Constitucional de la Cámara Baja, y en el que Feijóo hizo una mención especial al ex líder del PP en Cataluña, Alejo Vidal Quadras -víctima de un atentado en Madrid en el año 2023 que se vincula al régimen iraní- el líder de los populares contestó así a si se refería a Donald Trump cuando reclamó esa contención: "Estamos pidiendo contención a las partes implicadas, y las mesas de negociación son el mejor lugar para tratar estos asuntos, pero es bueno dejar muy claro que como siempre, Sánchez miente. Lamento decirlo, pero también en política exterior, Sánchez miente".

En su intervención en el acto de marras había abundado en ese ataque al jefe del Ejecutivo: "No se puede pretender ser adalid internacional de nada y olvidarse de las iraníes masacradas por el régimen, y olvidarse de María Corina Machado, perseguida por la tiranía del chavismo", afirmó junto a la disidente iraní Masih Alinejad, invitada por su partido, y que previamente había sido presentada por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

Feijóo, de nuevo refiriéndose al presidente del Gobierno, afirmó que "para dar lecciones hay que estar en disposición de poder darlas", a lo que añadió: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, ni de Estado de derecho ni mucho menos de patriotismo. Para tener autoridad moral hay que tener moral". Una afirmación que fue recibida con una estruendosa ovación de los presentes, la mayoría diputados del PP, aunque también estuvieron otras personalidades, como el exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y la que fuera líder de ese partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ambos marido y mujer y ahora fuertemente enfrentados a la dirección de Santiago Abascal.

"Manosear la política exterior con fines personales"

El presidente del PP habló incluso de que el "oportunismo de manosear la política exterior con fines personales no es algo puntual, es la norma. Se están reventando los fundamentos de la política de Estado en todas las áreas geográficas prioritarias para nuestra política exterior", sentenció, citando una "crisis diplomática en América Latina"; así como en el Magreb, en Oriente Medio, en Estados Unidos y, dijo, la "completa pérdida de credibilidad en la Unión Europea", remató su enumeración. A su juicio, "a Sánchez le pasa fuera de España lo que le pasa dentro: nadie se lo toma en serio, porque no es serio, porque ha traicionado a todo el mundo y mentido a todo el mundo".

El jefe de la oposición acusó al Ejecutivo de moverse con hipocresía y doble lenguaje desde que el pasado sábado se produjera el ataque de Washington e Israel a Irán que, entre otros, acabó con la vida del líder supremo iraní, Ali Jameneí. "Pretende dar lecciones de paz el mismo Gobierno que envió detonadores y explosivos a Irán, dice que niega la cooperación militar contra Irán en marzo de 2026 pero la permitió en junio de 2025", en referencia al ataque que el año pasado realizaron igualmente Estados Unidos y Tel Aviv. "Dice que rechaza el uso de las bases americanas, y a las pocas horas despegan aviones de Rota hacia Oriente Medio; dice 'no a la guerra' al mismo tiempo que manda una fragata de guerra a la guerra, en lógico cumplimiento con los compromisos de la OTAN", señaló en referencia a la participación española en la misión de protección de las bases británicas atacadas en Chipre, país miembro de la UE.

Pero además de todo eso, Feijóo señaló como "el colmo", tirando de coloquialismo, que Sánchez "polemiza con Trump en público el mismo día que se acerca a su embajador en privado. Es la ética del engaño en versión internacional, y se resume en cuatro palabras: como siempre, Sánchez miente, miente a la OTAN, miente a la Unión Europea y miente a los españoles". El presidente del PP se refirió así al 'mudo' captado por las cámaras de televisión del encuentro el pasado martes en Madrid entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el embajador de Estados Unidos, Benjamín León Jr., en el que según los populares habría mostrado su conformidad con la actuación de Trump, algo que este mismo jueves desmintió de manera categórica el Gobierno, asegurando que se trata de una "manipulación interesada" y de una "interpretación espuria y sesgada" de las palabras de la ministra en los instantes previos a la reunión bilateral, en al que ambos posaban, como es habitual, para los reporteros gráficos y las cámaras de televisión.