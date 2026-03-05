Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por Defensa para la defensa de Chipre

No es el buque insignia de la flota española, pero sí la fragata con más capacidades de defensa propia y ajena de las que tiene disponibles la Armada. La elección de la Cristóbal Colón para la contribución de España a la misión europea de la defensa de Chipre no es casual, y está determinada por la modernidad de sus sistemas.

La Cristóbal Colón pertenece a la serie F100 de las fragatas españolas, pero se desmarca de las primeras de esa familia e incorpora sistemas nuevos que recibirán sus hermanas según vayan pasando por los procesos de modernización. Es, de hecho, la más joven y por haber sido botada en 2010, el buque de guerra de superficie más avanzado de su clase, mientras llegan los barcos de combate de la serie F110.

Que acabaran su construcción hace 15 años determina diferencias con respecto a sus hermanas de la clase Álvaro de Bazán. Poder defenderse mejor de misiles, pero sobre todo también de drones -una de las especialidades de ataque de la Guardia Republicana iraní- ha determinado la elección de defensa.

Escudo

El sistema Aegis (Escudo, en términos mitológicos llevados al inglés) de respuesta antimisil que lleva la fragata, capaz de controlar hasta 200 objetivos y amenazas a la vez, es de una edición posterior a la de los escudos antimisil que se les implantaron a las otras fragatas españolas. De hecho, cuando se construyó la F-105 Cristóbal Colón en los astilleros de navantia en Ferrol (A Coruña), yua no se montaban las versiones anteriores de Aegis.

Los blancos que puede procesar el sistema de la fragata son detectables y adquiribles a hasta 200 millas (alrededor de 300 kilómetros) de distancia. Las nuevas generaciones del Aegis utilizan un programa informático de combate que permite al puente de mando gestionar una defensa aérea propia, la defensa antimisiles de un territorio en su área de cobertura -la isla de Chipre y la flota acumulada en otrno a ella en este caso- y la gestión de ataques y respuestas en una guerra de superficie contra otros buques, drones o cohetes.

La otra especialidad valiosa de los aegis nuevos en este caso es, además, la capacidad de detección y señalamiento de trayectoria de misiles balísticos, como el que lanzó Irán en busca de la base aérea turca de Incirlik este miércoles, y que fue derribado por las defensas antiaéreas instaladas por la OTAN en torno suyo, con ayuda, para determinar la trayectoria, de los detectores de la batería de misiles Patriot española desplazada a la ciudad turca de Adama.

Disparar a los drones

La llamada “defensa de punto” de los buques de guerra españoles es un problema que viene afrontando el ministerio de Defensa, agudizado desde que se puso en evidencia esa vulnerabilidad de la Armada en la última crisis de los cohetes hutís en el Mar Rojo. Y la fragata Cristóbal Colón tiene un flanco cubierto contra los ataques asimétricos, o sea, la posibilidad de que la ataquen con drones.

La Armada le instaló ¡dos cañones de 25mm automáticos de la firma BAE Systems. Se trata de un arma autónoma. Mientras otros buques de la Armada aún se tendrían que defender con cañones de pequeño calibre, dependiendo su puntería del ojo humano, estos cañones cuentan con sistemas ópticos de detección de la amenaza y guiado de los disparos, mucho más rápidos, nutridos y efectivos.

La Armada está instalando torres Sentinel de la firma española Escribano a otros buques que ya la incorporan, las fragatas Santa María y Victoria entre ellos, fruto de un contrato de adquisición de 34 de estas defensas para unidades navales de superficie.

La misión

Según los detalles que han ido trascendiendo de la misión, la fragata Cristóbal Colón, cuyo último despliegue ha sido en el Báltico en labores de la OTAN, zarpa ahora bajo organización europea. De hecho, Chipre ostenta ahora la presidencia rotativa de la Unión.

La Cristóbal Colón irá integrada en un grupo de combate con el portaaviones francés Charles de Gaulle, que ya se encuentra en el Mediterráneo oriental, y contará con el apoyo del buque de aprovisionamiento Cantabria, que carga combustible, repuestos y otros elementos logísticos.

La fragata Cristóbal Colón es un buque de gran tamaño, de 146 metros de eslora, que alista a 215 marinos. El buque cuenta con 48 celdas para el lanzamiento de misiles Standard SM y Sea Aparrow, ambos mar-aire, así como cohetes Harpoon y NSM antibuque.

Además, dispone de torpedos Mark 46 para la lucha contra submarinos, equiparables a los que portan los cruceros norteamericanos.