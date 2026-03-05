Visita a Madrid
Los Grandes Duques de Luxemburgo se 'presentan' a los Reyes y al Gobierno tras asumir el trono
Felipe VI y Letizia ofrecerán al matrimonio un almuerzo en el Palacio Real antes de la reunión del jefe de Estado luxemburgués con Sánchez y los presidentes del Congreso y el Senado
Cinco meses después de asumir el trono, los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, iniciarán este jueves en Madrid su visita de presentación a España. El viaje tendrá un marcado carácter institucional y servirá para escenificar el relevo generacional en la jefatura del Estado luxemburgués y para reforzar la relación entre ambos países.
La agenda comenzará en el Palacio Real, donde Felipe VI y Letizia recibirán a los Grandes Duques con honores militares en la plaza de la Armería. Tras el recibimiento oficial, el Monarca español mantendrá un encuentro con Guillermo V y, posteriormente, los Reyes ofrecerán un almuerzo en su honor. A lo largo del día, el Gran Duque también será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantendrá reuniones con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.
El programa se prolongará durante dos días e incluirá también encuentros de carácter económico y académico
Desde la Casa del Rey subrayan el sentido diplomático del viaje. Fuentes de Zarzuela explican que esta visita “servirá para fortalecer y profundizar la relación entre los dos países que ya gozan de un excelente nivel de interlocución tanto a nivel de cooperación como de amistad entre las dos familias”.
El recibimiento en el Palacio Real seguirá el ceremonial habitual de las visitas oficiales. Tras su llegada a la plaza de la Armería, la Guardia Real rendirá honores con una agrupación formada por distintas unidades.
Por la tarde, el foco se trasladará a la Moncloa. Allí, Sánchez recibirá al Gran Duque para un encuentro que concluirá con la firma de varios acuerdos bilaterales entre España y Luxemburgo. Posteriormente, el jefe del Estado luxemburgués se desplazará al Congreso de los Diputados, donde será recibido por Armengol y Rollán, saludará a los miembros de las mesas de ambas cámaras y firmará en el Libro de Honor.
Abdicación en octubre
La visita se produce después de que, en octubre del año pasado, Enrique de Luxemburgo abdicara en favor de su hijo tras 25 años de reinado. Con la proclamación de Guillermo V, el Gran Ducado abrió una nueva etapa con la que la institución busca proyectar una imagen renovada.
La escena tiene además cierto aire de déjà vu diplomático. En noviembre de 2014, pocos meses después de la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de ese mismo año, los Reyes realizaron su primer viaje oficial a Luxemburgo. Entonces fueron recibidos por los Grandes Duques Enrique y María Teresa en el Palacio Gran Ducal, en un gesto similar al que ahora protagonizarán sus sucesores en Madrid.
El programa de los Grandes Duques se prolongará durante dos días e incluirá también encuentros de carácter económico y académico. Con ellos, Luxemburgo y España tratarán de consolidar una relación bilateral que ambas capitales consideran fluida y estrecha.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
- El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia