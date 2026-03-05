Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Violencia digital

El juez Marchena aboga por "acabar con el anonimato" en las redes sociales para perseguir delitos contra la dignidad

El magistrado del Supremo participa en un encuentro en el Congreso sobre violencia digital de género

El juez, Manuel Marchena

El juez, Manuel Marchena / A. Pérez Meca / Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

"Acabar con el anonimato" en las redes sociales. A pesar de admitir que puede tener detractores, es la propuesta que ha lanzado este jueves el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena para mejorar la respuesta jurídica ante los delitos contra la dignidad, que afectan en gran medida a las mujeres.

El magistrado ha intervenido en una mesa sobre violencia digital de género organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados, en el que ha abogado por la "lucha concertada de todas las instituciones" para reivindicar la dignidad de las personas, muchas veces mancillada en redes sociales bajo seudónimo.

Noticias relacionadas y más

"Estamos contribuyendo a algo que es tremendamente perturbador", ha manifestado para apuntar que en muchas ocasiones quienes reivindican la libertad de expresión utilizan las redes "para denigrar a su pareja, a un juez o a cualquier ciudadano" a través de un derecho que no ejercen ellos mismos, sino "el Cid Campeador, Aristóteles o una serie alfanumérica".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
  2. Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
  4. Cambios por circular con nuestro perro en el coche por la entrada en vigor de la 'controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales': adiós a acariciarlo y sanción de 500 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles por 4,49 euros
  6. El bar más antiguo de Oviedo, abierto desde los felices años veinte, 'no cierra ni por vacaciones
  7. Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
  8. Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Habla el máximo goleador del Avilés: "Queremos hacernos fuertes con nuestra gente"

Habla el máximo goleador del Avilés: "Queremos hacernos fuertes con nuestra gente"

Así es el modelo de turismo deportivo que proyecta el Sporting en Mareo: la apuesta por la Academia Internacional, las cabañas, los Campus y el rol de Guerra

Así es el modelo de turismo deportivo que proyecta el Sporting en Mareo: la apuesta por la Academia Internacional, las cabañas, los Campus y el rol de Guerra

La Agencia de Protección de Datos tajante: multa si te fotocopian el DNI

La Agencia de Protección de Datos tajante: multa si te fotocopian el DNI

Oviedo acoge el Día del Nazareno con misas y actos en Santo Domingo

Oviedo acoge el Día del Nazareno con misas y actos en Santo Domingo

El gasóleo sube un 6,2% en Asturias desde que se inició el conflicto en Oriente Medio y los transportistas ya reclaman bonificaciones

El gasóleo sube un 6,2% en Asturias desde que se inició el conflicto en Oriente Medio y los transportistas ya reclaman bonificaciones

El joven pintor asturiano que triunfa en la Semana del Arte de Madrid con un premio a mejor artista emergente

El joven pintor asturiano que triunfa en la Semana del Arte de Madrid con un premio a mejor artista emergente
Tracking Pixel Contents