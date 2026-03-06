Feijóo rinde tributo a Vidal Quadras, primer líder de Vox, como víctima de un atentado del régimen de Irán
EP
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido rendir homenaje este jueves al exeurodiputado del PP y primer presidente de Vox, Alejo Vidal Quadras, quien fue víctima en 2023 de un atentado cometido "por el régimen iraní".
Feijóo ha dirigido estas palabras aprovechando la presencia del que fuera vicepresidente del Parlamento Europeo en un acto organizado por el PP en el Congreso con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo domingo, 8 de marzo.
De hecho, al final de su discurso, el líder de los 'populares' ha mostrado el "respeto", la "solidaridad" y el "apoyo" del PP a un "compatriota" y compañero de partido, Alejo Vidal Quadras, que fue víctima de un atentado "con objetivo de muerte" perpetrado por "los secuaces del régimen iraní".
El 9 de noviembre de 2023, Vidal Quadras fue gravemente herido como consecuencia de un disparo que recibió en la cara mientras paseaba cerca de su casa en Madrid, un suceso por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha procesado ya a los ocho integrantes del grupo que perpetró este atentado por delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de asesinato terrorista.
Además de Vidal Quadras, también se ha podido ver en este acto del PP el otrora portavoz parlamentario de Vox y otro de sus fundadores, Iván Espinosa de los Monteros, y su esposa Rocío Monasterio, exportavoz del mismo partido en la Asamblea de Madrid.
Ahora bien, según han declarado a los periodistas, acudían para escuchar a la líder demócrata cubana y fundadora de 'Cuba decide', Rosa María Payá, dados los lazos de Monasterio con Cuba y la oposición. De hecho, no hubo una invitación formal por parte del PP a este acto, titulado 'Mujeres Libres', sino que se apuntaron al conocer la participación de Payá.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de manteles más baratos del mercado: en tres colores y por 3 euros
- Hallan en Asturias los primeros rastros de lagartos jurásicos de Europa, con 152 millones de años de antigüedad
- Multado con 200 euros los propietarios con un segundo vehículo por el uso la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- La vuelta más larga del Oviedo: los azules, retenidos en Madrid por lo sucedido en el Aeropuerto de Asturias
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la nueva chaqueta vaquera más barata del mercado: disponible en dos colores
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de sofá más barato del mercado: disponible en dos piezas, que incluyen un cojín de asiento y uno lumbar
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas