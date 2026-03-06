Sánchez preside un acto en recuerdo de víctimas del accidente de Adamuz
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en Huelva un breve acto en recuerdo a víctimas del accidente ferroviario de la localidad cordobesa de Adamuz y al que han asistido sus tres vicepresidentas y varias autoridades locales y provinciales. Este breve acto se ha celebrado en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía poco antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida, donde se desarrolla gran parte de la cita entre las delegaciones de los dos países