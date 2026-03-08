Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.

El sábado, fue Pedro Sánchez el que participó en un acto de campaña del PSOE. En Soria, el presidente del Gobierno levantó al público asistente a un acto en busca de una movilización que permita a su partido dar la campanada en los comicios autonómicos de una tierra que lleva 39 años en manos del PP. Y lo hizo haciendo una llamada al patriotismo al hilo del conflicto en Oriete Próximo, porque "decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación española".