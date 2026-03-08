Partido Popular
Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León
El líder del PP centra el acto en la localidad vallisoletana del último fin de semana antes de los comicios
Redacción
Madrid
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.
El sábado, fue Pedro Sánchez el que participó en un acto de campaña del PSOE. En Soria, el presidente del Gobierno levantó al público asistente a un acto en busca de una movilización que permita a su partido dar la campanada en los comicios autonómicos de una tierra que lleva 39 años en manos del PP. Y lo hizo haciendo una llamada al patriotismo al hilo del conflicto en Oriete Próximo, porque "decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación española".
