El delegado del Gobierno en Cantabria justifica su ausencia en el dispositivo de emergencia de la pasarela de Santander en que estaba en México cuando ocurrió la tragedia

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha explicado este lunes que no estuvo presente durante la pasada semana en el dispositivo de emergencias desplegado en El Bocal de Santander, activado tras el accidente en el que murieron seis jóvenes al colapsar una pasarela de la senda costera, y ha señalado que se encontraba en México realizando un “viaje de trabajo”.

En declaraciones a los periodistas, Casares también ha informado de que el atestado policial sobre lo ocurrido ya ha sido remitido a la juez que investiga los hechos y ha defendido que se va a facilitar toda la documentación requerida por el tribunal que ha abierto diligencias.

El delegado del Gobierno ha abogado por trabajar “para que se sepa la verdad” sobre lo sucedido y ha confiado en que la documentación ayude a esclarecer qué ocurrió y a aclarar responsabilidades.

“Toda la documentación va a estar disponible en el juzgado, probablemente en las siguientes semanas vamos a facilitarla toda”, ha afirmado.

Casares no ha querido comentar el contenido del atestado policial ya concluido al formar parte de las investigaciones judiciales en curso.

También se ha referido a las declaraciones realizadas el pasado viernes por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, sobre el suceso, y ha señalado que “se definen por sí solas”, al tiempo que ha advertido de que “esto no va de echarse los trastos unas administraciones a otras”.

La alcaldesa compareció ese día en rueda de prensa y reconoció que la cadena de respuesta de la Policía Local “falló”, ya que la agente que recibió el aviso sobre el mal estado de la pasarela no abrió incidencia ni envió ningún equipo. Además, reiteró que el mantenimiento de esa infraestructura corresponde a la Demarcación de Costas.

Casares ha insistido en que hay que esperar a disponer de toda la documentación para determinar de quién es la responsabilidad del mantenimiento de esa infraestructura.