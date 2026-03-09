Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Tragedia en El Bocal

El delegado del Gobierno en Cantabria justifica su ausencia en el dispositivo de emergencia de la pasarela de Santander en que estaba en México cuando ocurrió la tragedia

Pedro Casares señala que el atestado policial ya ha sido remitido a la juez que investiga los hechos, y garantiza la disponibilidad de toda la documentación

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. / EFE

Redacción / EFE

Santander

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha explicado este lunes que no estuvo presente durante la pasada semana en el dispositivo de emergencias desplegado en El Bocal de Santander, activado tras el accidente en el que murieron seis jóvenes al colapsar una pasarela de la senda costera, y ha señalado que se encontraba en México realizando un “viaje de trabajo”.

En declaraciones a los periodistas, Casares también ha informado de que el atestado policial sobre lo ocurrido ya ha sido remitido a la juez que investiga los hechos y ha defendido que se va a facilitar toda la documentación requerida por el tribunal que ha abierto diligencias.

El delegado del Gobierno ha abogado por trabajar “para que se sepa la verdad” sobre lo sucedido y ha confiado en que la documentación ayude a esclarecer qué ocurrió y a aclarar responsabilidades.

“Toda la documentación va a estar disponible en el juzgado, probablemente en las siguientes semanas vamos a facilitarla toda”, ha afirmado.

Casares no ha querido comentar el contenido del atestado policial ya concluido al formar parte de las investigaciones judiciales en curso.

También se ha referido a las declaraciones realizadas el pasado viernes por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, sobre el suceso, y ha señalado que “se definen por sí solas”, al tiempo que ha advertido de que “esto no va de echarse los trastos unas administraciones a otras”.

La alcaldesa compareció ese día en rueda de prensa y reconoció que la cadena de respuesta de la Policía Local “falló”, ya que la agente que recibió el aviso sobre el mal estado de la pasarela no abrió incidencia ni envió ningún equipo. Además, reiteró que el mantenimiento de esa infraestructura corresponde a la Demarcación de Costas.

Noticias relacionadas y más

Casares ha insistido en que hay que esperar a disponer de toda la documentación para determinar de quién es la responsabilidad del mantenimiento de esa infraestructura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. El nuevo icono con el que Oviedo redobla su apuesta por la capitalidad cultural: así será la futura Casa de las Artes de la ciudad
  4. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  5. La defensa de Almada de uno de los futbolistas más criticados del Oviedo: “Es muy bueno; Paunovic insistió mucho en su fichaje”
  6. Espectacular operativo de la Guardia Civil en Oviedo para detener a cuatro okupas investigados por protagonizar reyertas
  7. Hablan los allegados de José Niño, el conocido hostelero de Gijón que falleció tras caer de la cuesta del Cholo: 'Ha tenido mala suerte
  8. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón

Tineo reclama al Principado la reparación de la ruta de las Hoces del Esva: "Nos pidió la disponibilidad de los terrenos por vía de urgencia"

Tineo reclama al Principado la reparación de la ruta de las Hoces del Esva: "Nos pidió la disponibilidad de los terrenos por vía de urgencia"

Llega a Valencia y Alicante el 'DroneArt Show: Four Seasons', miles de drones vestirán el cielo los próximos fines de semana

Llega a Valencia y Alicante el 'DroneArt Show: Four Seasons', miles de drones vestirán el cielo los próximos fines de semana

Un taller de supervivencia para los más pequeños, nueva propuesta del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N´Llanera"

Un taller de supervivencia para los más pequeños, nueva propuesta del programa de ocio y tiempo libre "Mini KDMS N´Llanera"

El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda

El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda

Ni más sueldo ni mejores condiciones laborales: la titánica lucha sin mucho éxito de las asturianas por consolidarse en el mercado de trabajo

Ni más sueldo ni mejores condiciones laborales: la titánica lucha sin mucho éxito de las asturianas por consolidarse en el mercado de trabajo

Corto Gijón rompe fronteras y prepara una expansión para la próxima cita

Corto Gijón rompe fronteras y prepara una expansión para la próxima cita

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: tira su precio por el día del Padre por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: tira su precio por el día del Padre por menos de 15 euros

El Colegio Parque Infantil de Oviedo busca referentes en el mundo rural para celebrar el 8M

El Colegio Parque Infantil de Oviedo busca referentes en el mundo rural para celebrar el 8M
Tracking Pixel Contents