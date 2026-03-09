Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una jueza de Violencia sobre la Mujer admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual

Fue presentada por una "actriz de reconocida notoriedad" que pide tener condición de testigo protegido

Íñigo Errejón.

Íñigo Errejón. / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La titular de la plaza número 12 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid, Carolina Garcia, ha admitido a trámite la segunda denuncia presentada contra el exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por delitos de agresión sexual. Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el exdiputado aún no ha sido llamado a declarar en calidad de imputado en relación con esta acción penal, que se presentó directamente ante la justicia por una "actriz de reconocida notoriedad" representada por Alfredo Arrién, el mismo abogado que defiende a Elisa Mouliaá, cuya denuncia contra el político ha concluido con apertura de juicio.

Según la denuncia, en este caso los hechos también habrían tenido lugar en octubre de 2021, como en el caso de la actriz. El político entabló relación con la mujer --cuya identidad se pide preservar hasta el momento en el que sea citada para ratificar la denuncia-- a través de la red Instagram, y la agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban como en la vivienda del ex dirigente de Más Madrid. El abogado solicita que la intervención de su cliente "se realice como testigo protegido.

La denuncia parte de un contexto de relación previa en la que el político se interesó "de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche" y en el que habría ocultado además a esta mujer la existencia de otra pareja sentimental. Desde el entorno de Errejón se señala a este diario que el exlíder de Más Madrid no ha sido notificado de la apertura de este procedimiento y tampoco ha tenido acceso aún a la denuncia que fue desvelada por la prensa el pasado 25 de febrero.

TEMAS

