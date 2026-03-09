El PP reclama bajar al 10% el IVA de la factura de la luz como una de las medidas para combatir el impacto de la guerra

El Partido Popular valoró a presentar en el Congreso una batería de medidas económicas que, a su juicio, ayudan a mermar el impacto de la guerra en los ciudadanos.

Fuentes de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo consideran que "no es tiempo de eslóganes", sino "tiempo de propuestas" y de ahí que el PP abogue por "revalorizar el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF". Acción que se puede hacer, dicen, con reformas en el IRPF que pasan por doblar los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Según sus cálculos, todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente.

Además, apuestan en el PP por bajar al 10% el IVA de la energía a todos los consumidores en un momento de subida del precio de gas y petróleo, así como por suprimir el impuesto de generación eléctrica.

En los cálculos de Génova, todas las medidas juntas suponen para un hogar medio (2 adultos y dos hijos) un ahorro de unos 75 euros al mes, casi 900 euros al año.

En el PP hacen la reflexión de que "los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez". Y señalan que los salarios reales no suben mientras que los impuestos sí, y que el incremento de los precios de la energía empeoran aún más la situación de las familias.

Las medidas presentadas las llevará el PP al Congreso para analizar su respaldo en el resto de grupos, si bien apostillan que el Gobierno tiene la posibilidad de adelantarse y llevarlas mañana al Consejo de Ministros.

"Si esto va de lemas tenemos uno: sí a los españoles", remarcan desde el PP. "En su interés y beneficio estas medidas son de urgente aplicación en una España en la que siempre son las clases medias las que acaban pagando la factura de todas las crisis nacionales o internacionales".