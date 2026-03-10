Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía considera prematuro el archivo de la causa por la lona frente al Congreso que llamaba corrupto a Sánchez y pide que se reabra

El propio Sánchez recurrió la decisión de la jueza de instrucción argumentando ser objeto de una "campaña de deshumanización"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez / Eduardo Parra - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Fiscalía Provincial de Madrid considera "prematura" la decisión de la jueza María Dolores Baeza de archivar la causa abierta contra Hazte Oír -- organización personada como acusación en varias causas contra el Gobierno-- por un presunto delito contra la integridad moral que se habría cometido por colgar una lona frente al Congreso de los Diputados llamando corrupto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso ha recurrido el sobreseimiento de este asunto ante la Audiencia Provincial de Madrid.

En el informe del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha del pasado 26 de febrero, se señala que la titular de la plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid sobreseyó el asunto cuando aún estaba pendiente la presentación de un informe de la Brigada Provincial de Ia Policía sobre la campaña realizada a través de otros medios contra el presidente por la organización provida.

Así, la Fiscalía considera "precipitado el archivo de las actuaciones, considerando que debe cumplimentarse no solo la diligencia acordada por Providencia sino también el resto de diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal".

Noticias relacionadas y más

El pasado 17 de febrero, la representación procesal de Sánchez también recurrió el archivo de la causa pidiendo a la jueza que siga investigando lo que considera parte de una "campaña de desprestigio y deshumanización" que "excede la libertad de expresión, según informó Europa Press.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
  2. La Guardia Civil investiga la aparición de piedras que pincharon varios coches en la carretera nacional 634
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la atornilladora en rebajas que va a arrasar por el Día del Padre: baja su precio al más barato del mercado
  4. Un gran despliegue policial evita una reyerta entre bandas desencadenado por el robo de una cadena de oro en Oviedo
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
  6. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  7. Un accidente en la Autovía del Cantábrico, a la altura de Cudillero, provoca el derrame de troncos y el corte total de la vía durante seis horas
  8. Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

Derechos Sociales recorta en 19 días el tiempo de valoración de la dependencia con el plan de choque: ahora se tramita en 432

Derechos Sociales recorta en 19 días el tiempo de valoración de la dependencia con el plan de choque: ahora se tramita en 432

La exnovia del hijo de Ana Obregón emite un duro comunicado: "Dentro del horror que fue y que es"

El IES La Corredoria impulsa la tutoría entre iguales para prevenir el acoso escolar

El IES La Corredoria impulsa la tutoría entre iguales para prevenir el acoso escolar

El Alimerka Oviedo, ante un largo viaje para medirse al colista: “No es fácil, pero no podemos poner excusas”

El Alimerka Oviedo, ante un largo viaje para medirse al colista: “No es fácil, pero no podemos poner excusas”

Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio

Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio (en imágenes)

Moriyón visita la academia de inglés de El Llano que ganó un premio nacional por su compromiso con la sostenibilidad en el barrio (en imágenes)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador en torre más barato del mercado: barra para secar anoraks y percha incorporada solo para calcetines

Tracking Pixel Contents