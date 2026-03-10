Tribunales
La Fiscalía considera prematuro el archivo de la causa por la lona frente al Congreso que llamaba corrupto a Sánchez y pide que se reabra
El propio Sánchez recurrió la decisión de la jueza de instrucción argumentando ser objeto de una "campaña de deshumanización"
La Fiscalía Provincial de Madrid considera "prematura" la decisión de la jueza María Dolores Baeza de archivar la causa abierta contra Hazte Oír -- organización personada como acusación en varias causas contra el Gobierno-- por un presunto delito contra la integridad moral que se habría cometido por colgar una lona frente al Congreso de los Diputados llamando corrupto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por eso ha recurrido el sobreseimiento de este asunto ante la Audiencia Provincial de Madrid.
En el informe del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que tiene fecha del pasado 26 de febrero, se señala que la titular de la plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid sobreseyó el asunto cuando aún estaba pendiente la presentación de un informe de la Brigada Provincial de Ia Policía sobre la campaña realizada a través de otros medios contra el presidente por la organización provida.
Así, la Fiscalía considera "precipitado el archivo de las actuaciones, considerando que debe cumplimentarse no solo la diligencia acordada por Providencia sino también el resto de diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal".
El pasado 17 de febrero, la representación procesal de Sánchez también recurrió el archivo de la causa pidiendo a la jueza que siga investigando lo que considera parte de una "campaña de desprestigio y deshumanización" que "excede la libertad de expresión, según informó Europa Press.
