El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el 25 de marzo en el Congreso para dar cuenta de la postura del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo. Además lo hará para explicar el Consejo Europeo que se celebrará la próxima semana.

Así se ha fijado en la reunión de este martes de la Junta de Portavoces del Congreso tras la solicitud de la comparencia a petición propia del jefe del Ejecutivo, después de que el Partido Popular reclamara su comparecencia.