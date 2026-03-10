El tribunal ahonda en las cuentas en Andorra de la familia Pujol con el testimonio de varios banqueros

El tribunal que juzga al expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos continuará este martes con testimonios relativos a las cuentas en las que la familia ocultó su fortuna en Andorra. Este martes está previsto que comiencen a declarar los banqueros del país vecino en cuyas entidades tuvieron cuenta los Pujol. Entre ellos, Josep Maria Pallerola, el gestor de Banca Reig que compartían todos los testigos a los que Jordi Pujol Ferrusola transfirió dinero que ellos nunca detectaron y de cuya existencia solo supieron cuando les llamó la policía para tomarles declaración.

Su testimonio será fundamental para determinar el porqué del traspaso de cantidades tan importantes a espaldas de los titulares de las cuentas, como ha quedado ya demostrado por la declaración de un buen número de ellos. También declarará este martes Joan Pau Miquel, quien fue consejero delegado de la BPA y fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales.

Según declaró el jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas, es quien le entregó una cuartilla con datos bancarios de los Pujol, de la que se deshizo, porque no incluía información de interés policial. Al cabo de un tiempo, apareció un pantallazo de los depósitos de los Pujol en el diario 'El Mundo', lo que provocó la confesión del expresidente Jordi Pujol Soley sobre las cuentas de la familia en Andorra.

También está previsto que declare en la Audiencia Nacional quien sustituyó a Pallerola como gestor en Andbank: Juan Jové Torruella, quien aparece mencionado en las notas manuscritas de la familia, entre ellas, una de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, en la que le autorizaba a entregar 975.000 euros a quien portara una de ellas.

Durante la instrucción de la causa el propietario de la Banca Privada d'Andorra (BPA) Higini Cierco -también citado como testigo en el juicio- aportó a la Fiscalía Anticorrupción un documento manuscrito, en el que Marta Ferrusola ordenaba transferencias a la Banca Reig, luego Andbank, como "madre superiora de la congregación", fechado el 19 de diciembre de 1995, en el que se identificaba los millones de pesetas como "misales".

Higini Cierco fue quien, junto a su hermano, denunció coacciones del Gobierno de Mariano Rajoy para que facilitaran datos de políticos catalanes, entre ellos, los propios Pujol. En su querella es en la que acabaron siendo imputados en el país vecino el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por las coacciones que alegan haber sufrido para aportar información bancaria de políticos catalanes.