Un "tronco central", un "facilitador", dos testaferros y dos colaboradores: el "reparto de tareas" en el caso de Forestalia que investiga la Guardia Civil

Los extensos informes de la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil sobre la operación Perserte, la investigación que está llevando a cabo sobre la expansión de Forestalia, sus nexos con empresas y el Miteco y el desarrollo del Clúster del Maestrazgo, muestran la organización que los supuestos implicados en esta trama tenían. Un "reparto de tareas" que la Benemérita tiene claro y que atribuye a cada uno de esos actores, detenidos durante unas horas el pasado martes durante esos registros a las sedes de empresas del gigante de las renovables en Aragón o en la casa del propio Fernando Samper, un papel determinado para llevar a cabo esta supuesta trama. Un reparto que es un requisito "esencial" para considerar "organización criminal" a una estructura que actuaba con "una voluntad colectiva" para la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales que investiga si llevaron a cabo.

Los seis actores son Fernando Samper, Eugenio Domínguez, los hermanos Roberto y Eduardo Pérez Ágreda, Javier de Lucas y Montserrat Heredero. Uno es visto como "el tronco central", el segundo como "facilitador" de las operaciones de Forestalia, los hermanos son señalados como "testaferros" y el notario De Lucas es "un cooperador necesario" en el supuesto delito de blanqueo de capitales. De Heredero, esposa de Domínguez, se dice que es "una cobertura personal necesaria" para el entramado empresarial que ocultaba el funcionamiento de la trama.

Fernando Samper, "el tronco central"

"Promotor y principal beneficiario desde el sector privado" para la UCOMA, Fernando Samper es considerado "el responsable de orientar la actuación de su grupo empresarial para obtener resoluciones favorables mediante el favorecimiento de cargos públicos". Según el informe elaborado por los agentes de la Benemérita, basado en testimonios, el dueño de Forestalia mantenía "una relación inusualmente estrecha con funcionarios clave" y tenía reuniones constantes con ellos.

La Guardia Civil considera al empresario aragonés responsable de "la estrategia de fragmentar grandes parques eólicos en unidades menores de 50 MW", para que la gestión se quedase en la comunidad autónoma. Es el caso del Clúster del Maestrazgo, entre otros. Se señala que esta táctica se hace para que los trámites se aprobaran en Aragón, "donde la organización ejercía una presión directa sobre los técnicos".

El resumen de la UCOMA sobre Samper lo presenta como "el tronco central" del entramado y que lo planificaba "proveyendo los activos necesarios para materializar, presuntamente, el cohecho y el blanqueo de capitales que garantizan el éxito de sus proyectos de energías renovables".

Eugenio Domínguez, "favoceredor y facilitador"

La Guardia Civil identifica al exfuncionario Eugenio Domínguez como "la figura central" dentro de la Administración pública para el desarrollo de la trama. "Domínguez ejercía un control absoluto sobre los expedientes relacionados con el grupo Forestalia", asevera el informe de la UCOMA, que refleja como testimonios que se asignaba "personalmente" los desarrollos de energía de la empresa aragonesa.

Para dar el visto bueno, usaba "memorias USB personales" e incorporaba la documentación "sin pasar por el registro oficial del ministerio", lo que ayudaba a impedir "la trazabilidad formal de los documentos y eludir los controles reglamentarios de entrada". "Existen indicios de que intervino personalmente para modificar borradores de Declaraciones de Impacto Ambiental", concreta el informe.

También se señala que Domínguez tenía "una relación inusualmente estrecha" y que llegaba a acudir "habitualmente a la sede de Forestalia por las tardes". Una relación que se mantuvo después de su jubilación.

Del exalto cargo en el Miteco también se dice que "presuntamente participaba en el beneficio económico derivado de ellos a través de una operativa de ocultación familiar y societaria", en la que participaban los testaferros o miembros de su propia familia. La Guardia Civil concluye que era "un facilitador" que utilizaba su puesto en el ministerio para " garantizar el éxito de los proyectos relacionados con el grupo Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas canalizadas mediante un complejo entramado empresarial".

Eduardo y Roberto Pérez Águeda, "testaferros"

Los dos "testaferros" de la trama son investigados por un papel similar, aunque de Eduardo se dice que es "el principal" en asumir este cargo y es "un intermediario societario clave", que facilitó las conexiones entre Domínguez y Forestalia. Representante de Caliope Innova, "matriz para la compraventa de participaciones sociales de otras empresas determinantes" en el reparto de esos "pagos ilícitos" a los que se hace referencia. La Guardia Civil considera que Eduardo aporta "su identidad para crear una estructura de opacidad".

De su hermano Roberto se destaca también que presta su persona para "la creación de multitud de mercantiles con baja traza laboral y capital reducido". Unas empresas que, según dice la UCOMA, se utilizaban para estar "a disposición de terceros contratos privados de compraventa para, presuntamente, recompensar económicamente los tratos de favor recibidos por el grupo Forestalia".

Javier de Lucas, "cooperador necesario"

"Un cooperador necesario en un posible delito de blanqueo de capitales. Su intervención fue la herramienta esencial para garantizar la opacidad en las transacciones societarias empleadas para canalizar los presuntos pagos a Eugenio Domínguez Collado", resume la UCOMA el papel de Javier de Lucas, notario, al que se señala por "omitir deliberadamente" la entrega de uno de los 49 protocolos que realizó de Caliope Innova, una de las empresas de la trama. También se destaca que custodiaba "con sobres cerrados en una caja fuerte" algunas operaciones que "no quedaban registradas".

"Como notario, es un sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales", recuerda la UCOMA, que considera en su instrucción que su papel "permitió ocultar operaciones mercantiles sobre terceras sociedades de las que Eugenio Domínguez era el beneficiario final".

Montserrat Heredero, "cobertura personal necesaria"

La esposa de Eugenio Domínguez ocupa menos espacio en el informe de la Guardia Civil, pero es considerada con "un rol fundamental dentro de la estructura de ocultación y blanqueo de capitales". Ligan su actividad directamente a la de "la recepción de beneficios ilícitos" que se generarían gracias a los favores de Domínguez hacia Forestalia. A Heredero se le destaca su función como administradora única de Dherco, una sociead "cuyo objeto social formal es el diseño y decoración, fue creada como una estructura ad hoc o 'pantalla' exclusivamente para canalizar y ocultar las contraprestaciones vinculadas al cargo público de su marido".

La UCOMA registra que Heredero participó en la firma de algunso contratos, "Actas de Depósito", en la compraventa de participaciones de diferentes sociedades, además de en otras firmas asociadas a esta actividad. "En resumen, Montserrat Heredero aporta aporta una cobertura personal necesaria para que, presuntamente, se pueda materializar el cohecho y el blanqueo de capitales", cierra la Guardia Civil.