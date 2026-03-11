Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

La Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha presentado un informe al juez de la Audiencia Nacional que investiga adjudicaciones sospechosas realizadas por la trama Koldo en la pieza que salpica al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que concluye en la existencia de irregularidades. Se analizan un total de once contratos sospechosos adjudicados tanto por Adif como por la Dirección General de Carreteras en tiempos de José Luis Ábalos como ministro.

Así, el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha del pasado 2 de marzo, apunta a tres contratos adjudicados a Acciona Construcción, S.A., bien en UTE con Ferrovial Agroman, S.A. o individualmente, en los que se dan "una serie de notas comunes". Dos de ellos se refieren a contratos para la red ferroviaria murciana y el otro en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

"En estos tres contratos los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)", afirma el informe.

Añade que en estos mismos contratos son las empresas las que determinan la iniciación de la ejecución de los trabajos, "es decir, todavía no ha comenzado la ejecución de la obra, pone de manifiesto una serie de defectos que determinan, entre otros extremos, que se tenga que tramitar una modificación del proyecto". También en los tres casos señalados esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones prevista por la ley.

La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

Contratos sospechosos

Se refiere con todo ello al proyecto de construcción de soterramiento de la red ferroviaria de la Ciudad de Murcia (estación de Barriomar y Nonduermas). El presupuesto de ejecución material ascendió a 208.591.883,86€, de los que corresponden al proyecto de Nonduermas 66.650.173,88€ y al de Barriomar 141.941.709,98€. El importe de licitación fue de 239.880.666,44€ (los gastos generales son de un 9%, en lugar del 13% habitual, el beneficio industrial es del 6%), detalla el informe.

El segundo contrato al que se ponen pegas es el de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat, que se publicó el 22 de abril de 2019, siendo el presupuesto de licitación de 68.802.690,40€, IVA excluido. En este caso, el informe detalla que criterios de adjudicación tienen la misma ponderación que en el contrato de Murcia: 60 puntos para los criterios basados en fórmula y 40 a los basados en juicios de valor.

El tercero tuvo por objeto la ejecución de las obras descritas en el proyecto constructivo denominado "Proyecto de construcción de plataforma del corredor mediterráneo de alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Pulpí-Vera". El presupuesto de licitación de este contrato fue de 170.988.620,66€, IVA excluido.