El PSPV responde a Llorca sobre la comisión en las Cortes de las viviendas protegidas de Alicante: “Parece que va a entorpecer la investigación”

Las palabras del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, restando importancia a la comisión de investigación que se constituyó el pasado jueves en las Cortes Valencianas para tratar las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante, escándalo destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, han tenido consecuencias.

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha mostrado este martes su “preocupación”, que ha extendido “al conjunto de la ciudadanía”. “La comisión debería servir para investigar, pero el presidente de la Generalitat dijo ayer que la comisión de investigación va a servir de bien poco”.

Muñoz cree que, con estas palabras, el jefe del Consell “demuestra que no cree en el parlamento valenciano”, y ha deslizado que “parece que va a entorpecer la investigación en esa comisión”. Tras esta reflexión, el síndic se ha preguntado “qué tienen que ocultar Pérez Llorca y el PP”, y ha concluido que “el PSPV cree que la comisión es más importante si cabe porque el presidente se ha manifestado contrario a ella”.

Por último, el PSPV ha acusado al presidente de la Generalitat de “querer encubrir a los jetas que tienen viviendas de protección oficial”, recordando que el PP votó en contra de la propuesta de los socialistas para que los beneficiarios de viviendas protegidas en el residencial Les Naus las devolvieran en caso de haberlas obtenido de manera irregular. En este punto, Muñoz ha señalado a Pérez Llorca por “encubrir a Mazón durante la dana hasta el último día”, y ha criticado que con el caso de las adjudicaciones de viviendas “quiere también encubrir” a los adjudicatarios.

En concreto, Llorca afirmó en una visita a un centro de salud de Benidorm y ante preguntas de la prensa que “las comisiones de investigación últimamente en España no son un ejemplo para los ciudadanos: sirven para poco”. Palabras que el síndic socialista ha rechazado, ya que las identifica como “un ataque a las Cortes y a la que tendría que ser una comisión que se ocupe de temas centrales como lo es la vivienda”.

Interpelación a Vox

Por otra parte, Muñoz también se ha dirigido a Vox, que ostentará la presidencia de la comisión a través de la diputada alicantina Ana Vega y que fue el partido que propuso la constitución de este órgano en las Cortes, iniciativa que contó con mayoría parlamentaria gracias a los votos del PP y de Compromís, además de los de Vox, partido que según el síndic “tiene la posibilidad de hacer que la comisión sea de verdad”.

El portavoz socialista ha manifestado que su grupo “presentará un plan de trabajo ambicioso en el que llamará a todas las personas implicadas y a todos los miembros del PP que han tenido responsabilidades”, y ha citado al líder de Vox, Santiago Abascal, para que “ayude a que esto sea una comisión de verdad, porque si no Vox demostrará que es la muleta del PP una vez más”, ha dicho recordando que la formación de ultraderecha evitó que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, fuera reprobado por la mayoría del pleno municipal.