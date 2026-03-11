Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Justicia

Bolaños afirma que las principales quejas por problemas en los nuevos juzgados proceden de las comunidades con competencias en Justicia

El Gobierno convoca una oposición "histórica" de 575 plazas al anunciar la creación de 200 nuevos puestos de fiscal que se suman a la oferta para nuevos jueces

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. / Diego Radamés - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia a las quejas que desde los tribunales superiores de justicia, decanatos y colegios de abogados están llegando sobre la puesta en marcha de la nueva organización judicial, los tribunales de instancia.

Desde estas instancias se han mandado informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hablan desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios, la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de los servicios comunes en los que deben apoyarse ahora los jueces e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día, pero Bolaños dice que son cuestiones "menores" que se resolverán en las próximas semanas. Afirma además que las principales quejas llegan desde comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia, como son las de Madrid o Andalucía.

Así lo ha manifestado durante una comparecencia pública ante los medios de comunicación convocada este miércoles tras un encuentro con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la que ha anunciado la creación "histórica" de 200 nuevas plazas de fiscales que son posibles precisamente por la entrada en vigor de esta nueva forma de organización judicial.

Noticias relacionadas y más

Tras la entrada en vigor de la ley de Eficiencia el pasado 2 de enero quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.

