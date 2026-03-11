SUMAR
Yolanda Díaz avanza que el Gobierno aprobará la semana que viene medidas contra los efectos de la guerra
Yolanda Díaz carga contra la "bajada generalizada de impuestos" que reclama el PP y apunta al "control de precios de las cadenas de alimentación"
Yolanda Díaz avanza que el Gobierno aprobará la semana que viene medidas para hacer frente a las crisis inflacionaria derivada de la guerra en Oriente Próximo. La vicepresidenta segunda señaló que este mismo miércoles mantendrá reuniones con otros miembros del Ejecutivo y que habrá más encuentros a lo largo de esta semana con el objetivo de activar las propuestas la semana que viene, previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros del martes.
"Me voy ahora mismo a una reunion del Gobierno de España y les anticipo que vamos a tomar medidas que serán escalonandas, siguiendo el impacto que la guerra de Irán", desveló Díaz en declaraciones a los medios en Valladolid. "Vamos a ir tomando y modulando distintas medidas. Quiero dar un mensaje de tranquilidad", continuó.
Este miércoles está prevista la reunión de las tres vicepresidentas del Gobierno, Díaz, María Jesús Montero y Sara Aaagesen, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo y de Seguridad Social, Elma Saiz, con los agentes sociales. Una cita que, según ha apuntado la vicepresidenta segunda, irá encaminada a terminar de perfilar las propuestas. "Vamos a tener más reuniones esta semana y vamos a tomar medidas la semana que viene", detalló.
Díaz ha apuntado a que las medidas que se aprobarán irán en tres sentidos: el primero de ellos será el ámbito laboral, para que las empresas puedan mantener puestos de trabajo; el segundo para paliar el "impacto en el coste energético" y el tercero relacionado con "el impacto en la cesta de la compra". Sobre la contención de los precios de la energía, Díaz mencionó el tope al gas pero también recordó que durante la guerra de Ucrania se puso en marcha la suspensión del impuesto a la producción de la electricidad.
La líder de Sumar en el Gobierno cargó contra la propuesta de PP y empresarios para contener la inflación de bajar el IVA a productos alimentarios, y defendió que en otras ocasiones esta medida "lo único que hizo fue ensanchar los beneficios" de las empresas de alimentación. Avanzó que "vamos a actuar de manera quirúrjica" aunque admitió que "en algunos impuestos de algunos productos sí pueden tomarse esa decisión". "La cuestión sobre todo es controlar los precios de las grandes cadenas de alimentación", avanzó.
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Evacúan en helicóptero a un trabajador de 38 años con grandes quemaduras tras un accidente con un depósito de gasóleo en Salas
- Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por 'riesgos graves para la seguridad
- Manuela Quintana, 'Manolita la del Hotel Soto', nueva Mujer del Año de Salas por ser ejemplo de integridad y lucha
- Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas