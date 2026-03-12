Reforma en Justicia
El Consejo del Poder Judicial reconoce incidencias por los nuevos tribunales de instancia pero niega retrasos generalizados
Hay suspensiones en Reus y Galicia, mientras que Madrid apunta problemas una vez superada la agenda "puente" para la implantación del nuevo sistema, que concluye este mes
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene este jueves sobre la mesa un informe de su secretario general que, tras recabar la opinión de la Audiencia Nacional y los diferentes tribunales superiores de justicia, y pese a admitir incidencias en la entrada en vigor de los tribunales de instancia, concluye que la nueva organización no ha provocado suspensiones o demoras más allá de casos puntuales.
No obstante, el documento adelanta problemas futuros como el avanzado dese el Tribunal Superior de Madrid, que apunta al riesgo de suspensiones una vez superada la denominada "agenda puente" establecida para puesta en marcha de esta nueva organización de los órganos judiciales, que entró en vigor el pasado mes de enero y concluye a finales de este mes.
El mismo documento, de cuyo contenido ha sido informado EL PERIÓDICO, señala que Cataluña sí ha informado de un caso estructural de retrasos, concretamente en Reus por falta de funcionarios; mientras que en Galicia se da cuenta de ralentizaciones y suspensiones debido a la pérdida de control de los procedimientos incluso en causas secretas, de especial complejidad o las que afectan a víctimas especialmente vulnerables.
Este periódico ya informó de que el órgano de gobierno de los jueces trabajaba en este documento, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio de Justicia las "disfunciones" provocadas por el cambio radical en la forma de trabajar en los juzgados. Desde enero, aunque con un cumplimiento desigual según territorios, quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.
Desde los diferentes tribunales superiores se ha advertido de incidencias que van desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios ( con grave afectación en la instrucción de los asuntos y las guardias), la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de esos servicios comunes e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día en estos nuevos juzgados.
500 plazas de juez
Por otra parte, el Pleno del Consejo ha aprobado una valoración positiva del Real Decreto de convocatoria de nuevas 500 plazas para juez impulsado por el ministro Félix Bolaños, sin perjuicio de algunos ajustes que desde este órgano e quieren consensuar con el Ministerio a partir de los datos inspección, informan fuentes del Consejo. Se traería de adecuar la propuesta a las verdaderas necesidades en los juzgados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
- La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada