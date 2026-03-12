Ministra de Defensa
Margarita Robles visita Córdoba en un momento de "máxima preocupación" por el conflicto en Oriente Medio y elogia a la BRI X
Acompañada por el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, la ministra de Defensa ha recorrido la base militar de Cerro Muriano, donde ha destacado la agilidad y adaptación de la Brigada Guzmán el Bueno X
Redacción
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves la base de Cerro Muriano en Córdoba para conocer de cerca la actividad de la Brigada Guzmán el Bueno X.
La visita se produce "en un momento de máxima preocupación tras estallar el conflicto en Oriente Medio", según destaca el propio Ministerio de Defensa en la nota donde informa de la presencia de Robles en Cerro Muriano. En ese sentido, la ministra ha querido recordar "la importante labor que llevaron a cabo los integrantes de la BRI X en la misión Unifil en Líbano, liderando la Brigada Multinacional Este desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, aportando 600 hombres y mujeres".
La misión internacional en el Líbano coincidió, además, con la participación de la BRI X en el operativo movilizado por la dana en la Comunidad Valenciana, una intervención que volvió a demostrar la capacidad de esta unidad para responder con rapidez también ante emergencias en suelo español.
Acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra
Robles, acompañada del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, y el jefe de la BRI X, general de brigada Fernando Ruiz Gómez, ha realizado un recorrido por la base, donde ha visitado el puesto de mando táctico de esta brigada, concebida para ser una de las más ágiles y con mayor capacidad de adaptación y resolución de las Fuerzas Armadas.
La ministra ha trasladado a los integrantes de la unidad su reconocimiento por la profesionalidad, la exigencia y la entrega con la que afrontan tanto las misiones internacionales como los despliegues en territorio nacional. La ministra ha destacado que esta brigada es “una muestra de la vocación de servicio y del compromiso de las Fuerzas Armadas”.
La Brigada Guzmán el Bueno X, con la mayor parte de sus unidades asentadas en Cerro Muriano, está considerada una de las más modernas y preparadas del Ejército de Tierra. Su estructura y su nivel de adiestramiento le permiten actuar en operaciones especialmente exigentes, tanto dentro como fuera de España.
La Brigada Guzmán el Bueno X, que tiene su mayoría de unidades en la base de Cerro Muriano, se creó hace 40 años como brigada de infantería mecanizada y en la actualidad está encuadrada en la División Castillejos. Fue la primera unidad española en incorporarse al Eurocuerpo en 1995 y una de las primeras en participar en operaciones en el exterior, que le han llevado hasta Bosnia-Herzegovinaina, Kosovo, Letonia o Irak.
