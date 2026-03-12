Protesta
Las víctimas del accidente de Córdoba se manifestarán en las calles de Huelva el 20 de marzo
La Asociación hace un llamamiento “a la participación activa y solidaria de los onubenses” en una marcha “en memoria de las víctimas y por la seguridad ferroviaria”
Elías Luis Grao
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado este jueves una manifestación para el próximo día 20 de marzo a las 18:00 horas. En una nota de prensa, la plataforma apela a la ciudadanía a participar en ella con el objetivo de “rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas”.
La entidad también reitera su “firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”. “Las familias y afectados seguimos reclamando transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse”, destacan.
La salida de la manifestación será desde la Estación de tren de Huelva y finalizará en la céntrica Plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Además, desde el propio colectivo han querido señalar que la marcha “será un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa” que señalan que no solo es suya “sino del resto de la sociedad”.
Bajo las premisas “Porque la memoria de las víctimas merece respeto. Porque la verdad es un derecho. Porque la seguridad no es negociable”, desde la asociación hace un llamamiento “a la participación activa y solidaria de los onubenses”. “Su apoyo es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras en la seguridad del transporte ferroviario”, finalizan.
El presidente de la plataforma, Mario Samper, recalca a este periódico que no quieren “nada político alrededor de esta manifestación”. “Es un homenaje en memoria de las víctimas y no queremos ni banderas, ni sindicatos, ni nada político”, subraya.
El Gobierno trabaja con "transparencia" y pide "no hacer conjeturas" sobre Adamuz
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha afirmado en las últimas horas que el Ejecutivo trabaja con “transparencia” para esclarecer el accidente ferroviario de Adamuz y depurar responsabilidades.
"Vamos a ir trabajando para llegar hasta el final, para averiguar la verdad, para depurar responsabilidades y llevar la investigación desde un ámbito objetivo, para eso tenemos la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que acaba de abrir esas cajas negras para intentar contarnos esos 15 segundos que fueron determinantes, y supimos que pese a que los maquinistas frenaron a tiempo y redujeron la velocidad, no pudo ser porque ya no había margen de espacio para evitar que colisionaran", ha manifestado.
Rico ha señalado que, aunque los maquinistas frenaron y redujeron la velocidad, no hubo espacio suficiente para evitar la colisión. También ha reiterado el apoyo del Gobierno a las víctimas, destacando el paquete de ayudas y la atención directa a las personas afectadas, incluso con técnicos que se desplazan a sus casas para facilitar los trámites.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la picadora todoterreno más barata del mercado: disponible por 17,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- El pulpo, las llámpares y el pescado de roca, protagonistas de las primeras jornadas gastronómicas del pedreru en Gozón y Carreño
- Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: 'Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria
- Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores
- Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja
- Un exjugador del Real Oviedo, expulsado de por vida por culpa de las apuestas deportivas
- La tienda casi centenaria de Oviedo que 'inventó' el paquete de fabada