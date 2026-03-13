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Elecciones Castilla y León

Feijóo arropa a Mañueco en el cierre de campaña tras cargar contra Vox: "No vale de nada darse golpes en el pecho por España y bloquear la alternativa a Sánchez"

Feijóo en un mitin en Ponferrada (León)

Feijóo en un mitin en Ponferrada (León) / DAVID MUDARRA - PP

Mariano Alonso Freire

Valladolid

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arropará este viernes al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco en el último mitin de esta campaña autonómica que convoca a los castellanos y leones a las urnas el domingo 15 de marzo. Feijóo participa en el mitin con el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en un acto en el que también intervendrán la cabeza de lista por la provincia, María Pardo; el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar; y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Antes, Feijóo arrancó este viernes el último día de campaña de las elecciones de Castilla y León apelando al voto útil en clave autonómica y retratando a Vox como un partido que “bloquea sistemáticamente los gobiernos del PP” y, por ende, “la alternativa al sanchismo”.

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“Castilla y León no puede avalar la estrategia de bloquear Castilla y León, como se está haciendo en Extremadura y en Aragón, frustrando la alternativa al sanchismo. ¡Esto va también en contra de los intereses de nuestro país! ¡No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo!”, exclamó en un mitin en Ponferrada (León) –el primero de los dos que protagonizará en el cierre de campaña, según informa Servimedia.

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