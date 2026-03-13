Elecciones Castilla y León
Feijóo arropa a Mañueco en el cierre de campaña tras cargar contra Vox: "No vale de nada darse golpes en el pecho por España y bloquear la alternativa a Sánchez"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arropará este viernes al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco en el último mitin de esta campaña autonómica que convoca a los castellanos y leones a las urnas el domingo 15 de marzo. Feijóo participa en el mitin con el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en un acto en el que también intervendrán la cabeza de lista por la provincia, María Pardo; el presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar; y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.
Antes, Feijóo arrancó este viernes el último día de campaña de las elecciones de Castilla y León apelando al voto útil en clave autonómica y retratando a Vox como un partido que “bloquea sistemáticamente los gobiernos del PP” y, por ende, “la alternativa al sanchismo”.
“Castilla y León no puede avalar la estrategia de bloquear Castilla y León, como se está haciendo en Extremadura y en Aragón, frustrando la alternativa al sanchismo. ¡Esto va también en contra de los intereses de nuestro país! ¡No vale de nada darse golpes en el pecho por España y unirse a Sánchez para bloquear la alternativa al sanchismo!”, exclamó en un mitin en Ponferrada (León) –el primero de los dos que protagonizará en el cierre de campaña, según informa Servimedia.
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