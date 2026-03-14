Operación de la Policía Nacional
Detenido un reclutador yihadista reincidente que captaba a chicas musulmanas
Ya estuvo en la cárcel por lo mismo. No hizo mella en él ningún proceso de desrradicalización. Salió y ha vuelto ha hacerlo. Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han capturado en Melilla a un hombre que dirigía una red de reclutamiento de mujeres jóvenes y musulmanas. Su objetivo, según fuentes policiales, era radicalizar a las adeptas y enviarlas a diversas zonas de conflicto en las que opera el terrorismo islamista.
Las fuentes consultadas confirman que se trata de un hombre de 40 años, de nacionalidad española. Cumplió cinco años de prisión por el mismo delito de reclutamiento, enaltecimiento y radicalización, el acostumbrado moldeamiento de futuros terroristas.
En la operación, bajo dirección del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha colaborado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Intermediarias
No es frecuente que sea un hombre el que, en trato directo con mujeres, forme su propia parroquia de prosélitas antes de completar el proceso de radicalización integrista. Para esta labor, este yihadista reincidente -considerado muy peligroso por las fuentes consultadas- utilizaba la intermediación de otras mujeres, que se ganaban la confianza de las chicas.
El detenido, según ha contado la Policía este sábado, pescaba en un público formado por personas vulnerables de barrios pobres de Melilla. Su herramienta, una vez más en este tipo de casos, eran las redes sociales.
Una vez captadas, las mujeres llegaban a tener reuniones con este reclutador. En esas citas de grupo, el hombre les daba preceptos islámicos que cuadraran con las intenciones terroristas, las mismas que él mismo se imponía en un proceso continuado de autorradicalización.
El detenido tenía como referencia a las dos principales franquicias del terrorismo islamista, Al Qaeda y el Estado Islámico, según fuentes próximas a la investigación de este caso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- La euforia se desata en Oviedo: la ciudad pasa el examen y llega a la final para ser Capital Europea de la Cultura en 2031
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesa de terraza que se cuelga de la barandilla: por menos de 10 euros, adiós a perder espacio en el suelo
- Un bombero elabora el mejor mantecado de Avilés: 'El truco es pomar bien la mantequilla y agregar los huevos uno a uno
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- Muere de un infarto tras sufrir un posible brote psicótico en un apartamento turístico de Llanes, donde estaba con una mujer
- El duro futuro de Kiko Matamoros tras su adiós en televisión: 'Cinco años de prisión y multa de 22 meses' para el marido de Marta López Álamo
- El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)