Un Tribunal Supremo "desbordado" con las visitas turísticas solicita formalmente un servicio de guías profesionales

El Tribunal Supremo no es solo el tribunal que a partir del mes de abril juzgará al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes. También es un palacio. Lo mandó construir, como convento y colegio de niñas, la reina Bárbara de Braganza con el objetivo de tener un lugar en el que refugiarse en el caso de quedar viuda y tener que depender de su suegra, Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V y madre de su marido, Fernando VI, y de Carlos III, con la que parece que no se llevaba muy bien. El fallo de ese plan perfecto fue que al final Bárbara murió unos meses antes que Fernando; ambos están enterrados en la iglesia de Santa Bárbara que comparte muros con el alto tribunal.

No se sabe en qué medida por esa historia, por ser el único palacete que se conserva en el centro de Madrid o por haber alojado la Audiencia Provincial de Madrid y ahora el Tribunal Supremo resulta que las visitas turísticas que recibe no hacen más que crecer. Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que el tribunal se ha visto "desbordado" por las peticiones, de las que se ocupaba una funcionaria que enfermó hace cinco años y nunca fue sustituida. Por ese motivo los recorridos los realizan, de forma totalmente voluntaria, letrados del tribunal o funcionarios con distintas responsabilidades, como los encargados del archivo o de prensa, que suman a su labor remunerada el acompañar de forma altruista a quien quiere visitar el edificio de la madrileña Plaza de la Villa de París.

Detalle del techo de la sala del Tribunal Supremo donde se celebran sus principales juicios. / AVE

Dos visitas, tres días

El Tribunal Supremo organiza dos visitas, una a las 10 y otra a las 12 horas, los lunes, miércoles y viernes, y ya no tiene hueco en ninguna hasta el próximo mes de junio. Por eso ha acordado solicitar oficialmente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes guías profesionales que se ocupen del servicio y de atender las solicitudes que reciben de "distintas instituciones, centros culturales y organismos, así como de ciudadanos".

El acuerdo de la Sala de Gobierno del alto tribunal, al que ha tenido acceso este diario, destaca que "el buen funcionamiento de las visitas guiadas es responsabilidad actual de Vicepresidencia y Secretaría de Gobierno", que propone que "su gestión, así como la realización del tour de las visitas, sea llevado a cabo por un servicio de guías profesionales, siendo suficiente con una persona que atienda a las visitas dos o tres veces por semana".

Las visitas tienen una duración de hora y media y hora y cuarenta minutos, por lo que el profesional que se contrate deberá destinarles 12 horas en total, pero también gestionar el correo electrónico y el teléfono a disposición del público para planificar y organizar las visitas de forma oportuna. "Los grupos tendrán un mínimo de 10 y un máximo de 25 personas", por lo que también se tendrá que ocupar de distribuir las solicitudes, según "las normas que se establecen en el protocolo y las instrucciones que reciban de las personas encargadas de Vicepresidencia y Secretaría de Gobierno", así como por motivos de seguridad.

Con la contratación de los guías profesionales, las 25 personas que voluntariamente se han encargado de las visitas, mientras se nombraba a alguien que se encargara de ellas, solo lo harán de aquellas "institucionales fuera del horario asignado a los guías profesionales o cuando no pudieran unirse a las mismas". El acuerdo para dirigirse al ministerio, que es el competente para realizar el nombramiento, recuerda que "se han recibido propuestas de centros docentes de formación de personal en materia de turismo", en las que ofrecen "alumnos en prácticas para la realización de las visitas", como los que han participado por ejemplo en las realizadas durante las jornadas de puertas abiertas del tribunal que se celebran en octubre. La solicitud plantea al ministerio valorar si lo ve necesario para compatibilizarlo con el servicio de guías profesionalizados.