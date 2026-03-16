Elecciones
Abascal acusa a Feijóo de "zancadillear" las negociaciones y asegura que quieren gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León
"Vamos a gobernar en las tres regiones", ha aseverado Santiago Abascal sobre las negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde lograron este domingo 14 escaños, uno más de los que tenían, y vuelven a ser necesarios para que el candidato del PP sea investido presidente. Eso sí, el líder de Vox ha dejado claro que, primero, será necesario cerrar una negociación programática que, según ha dicho, está "zancadilleando" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la sede de Génova 13.
"Hasta ahora nos hemos encontrado con las zancadillas de Génova 13, más empeñados en hacer un relato del bloqueo que en entablar una negociación seria", ha denunciado Abascal durante una rueda de prensa en la sede nacional de Vox. Además, ha dejado clara su desconfianza hacia los populares, asegurando que la búsqueda de un acuerdo programático deberá ir acompañada de "plazos de cumplimiento" y "garantías". "Cuando se negocia con el PP hay que actuar de esa manera, tal y como hemos aprendido en los últimos años", ha aseverado.
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