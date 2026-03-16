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Felipe VI admite que hubo "mucho abuso" en la conquista de América

Durante una visita a la exposición 'La mujer en el México indígena', en el Museo Arqueológico Nacional, el rey ha asegurado que algunos hechos "no pueden hacernos sentirnos orgullosos" con el criterio y los valores de hoy en día

El Rey Felipe VI visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

El Rey Felipe VI visita este lunes la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. / José Jiménez Casa de S.M. el Rey / EFE

EFE

Madrid

Felipe VI ha asegurado este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y ha asegurado que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos", aunque ha indicado que deben conocerse en su justo contexto.

El rey ha hecho estas declaraciones durante una visita no oficial a la exposición 'La mujer en el México indígena', que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional hasta el próximo 22 de marzo junto con el embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, que han sido colgadas en redes sociales por la Casa Real.

Durante el recorrido por la muestra, el monarca ha considerado que no obstante hay que conocer estos hechos "en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso".

Y así, "sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día", ha recalcado el monarca.

"Es decir, los propios Reyes Católicos, la Reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso (…) Y también, como decía antes, valorar el hecho de que de ahí, de ese conocimiento, pues nos apreciaremos más", ha indicado el rey.

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Esta muestra, organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España, el Instituto Cervantes y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), profundiza en el contexto social de las mujeres indígenas desde época prehispánica.

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