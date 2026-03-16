Tras las elecciones
Sánchez analiza este lunes con su Ejecutiva los "buenos resultados" conseguidos por el PSOE en Castilla y León
Tras la reunión, la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Montse Mínguez, ofrecerá una rueda de prensa
Servimedia
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, analiza este lunes los "buenos resultados" de su partido en las elecciones en Castilla y León durante la Comisión Ejecutiva Federal convocada en Ferraz a las 10.30 horas.
Sánchez analizará los resultados electorales a puerta cerrada en Ferraz. "Vamos por la senda correcta", aseguraron fuentes socialistas a la espera de las palabras del líder del PSOE. La formación sube dos representantes y obtiene 33 escaños respecto a las anteriores elecciones de 2022 en Castilla y León.
Tras la reunión, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ofrecerá una rueda de prensa.
Sánchez felicitó a Mañueco, en un mensaje en sus redes sociales, "por sus resultados estas elecciones" y afirmó sentir "orgullo" por Martínez y el PSOE regional porque "han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León". "Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos", subrayó.
Los socialistas insistieron en que son unos "buenos resultados" y afirmaron que la última semana de campaña se "pusieron las pilas" con una participación activa de varios ministros en mítines, como la de Igualdad, Ana Redondo, o el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, además de los actos en los que ha participado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Ha sido un gran activo", consideraron.
El PSOE se daban hace dos semanas los mismos escaños que consiguieron en los pasados comicios, pero ya en los últimos días de campaña, algunos cargos socialistas en la comunidad aseguraban tener "una corazonada" de que les iría bien. Sin embargo, la sorpresa en Ferraz no fue su resultado, sino el batacazo del Vox. En el partido tampoco consideraban que los de Santiago Abascal subirían tanto como lo hicieron en Aragón, pero no esperaban los 14 representantes.
- Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
- Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
- Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
- Multado por 200 euros por abrir la guantera del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los conductores tras la norma del Reglamento de Circulación
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Uno de los chiringuitos más famosos de Asturias busca dueño: frente a una playa 'top' y a concurso por 35.715 euros al año
- Apuñalado un conductor de un autobús 'búho' que cubría la línea entre Langreo y Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
- Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí