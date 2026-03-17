El Congreso rechazará ampliar la prisión permanente revisable a los asesinatos en los que se oculte el cuerpo

El Congreso ha revivido el debate que ya celebró en marzo de 2022 para ampliar la prisión permanente revisable a dos nuevos supuestos: la reincidencia en el asesinato y la ocultación del cadáver. Sin embargo, el resultado ha sido completamente distinto. Hace cuatro años, la iniciativa impulsada por el PP, Ciudadanos y UPN fue aceptada a trámite con el voto favorable del PSOE. Este martes, en un pleno tenso, los socialistas han rectificado el sentido de su voto y, junto a todos sus socios, se han mostrado contrarios a la proposición de ley, presentada nuevamente por los populares.

Once años después de que el PP, con mayoría absoluta en la Cámara Baja, aprobara la prisión permanente revisable, los populares han defendido la necesidad de ampliar los delitos castigados con esta condena. La diputada conservadora Macarena Montesinos ha sostenido que esta reforma es esencial para que "el miedo al castigo disuada de la comisión del delito", para que los asesinos permanezcan en la cárcel y se vean "impedidos" de poder reincidir y para que haya un "incentivo claro de colaborar con la Justicia". Incluso, ha asegurado que la intención de su formación era ampliar la prisión permanente revisable a los "depredadores sexuales y violadores reincidentes".

Además, Montesinos ha querido dedicar unas palabras especiales a una de las impulsoras de la norma, Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven de 25 años que fue asesinada en 2019 y cuyo cuerpo nunca se ha encontrado: "Sois unos referentes de coraje y de generosidad para todos, por ser capaces de edificar sobre vuestro insoportable el impulso para que ninguna familia más pase por el dolor que vosotros estáis soportando". Unas palabras que, sumadas al aplauso de la bancada popular, han provocado las lágrimas de Burón.

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, y Mariano Navarro, psicólogo y portavoz de la familia, en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Ha sido justo las alusiones a Burón y su presencia en la tribuna de invitados lo que más reproches ha generado en el resto de formaciones, que han afeado a los populares que hicieran "uso" del dolor de las víctimas. La diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha llegado a calificar la situación de "pornografía emocional", tildando a los diputados de PP de "ruines".

El 'no' a la reforma

El PSOE, que hace cuatro años respaldó una iniciativa idéntica, es clave en el rechazo de la norma al rectificar su posición. El diputado David Serrada ha explicado que la iniciativa no es "ni tan urgente ni tan trascendente" como sostiene el PP y ha señalado que el principal objetivo de los conservadores es obtener un "rédito político" al emplear el Código Penal como "instrumento de confrontación política". Además, ha avisado de que "el derecho penal no puede funcionar a base de impulsos".

Sin embargo, nada ha dicho de por qué hace cuatro años sí les pareció oportuno aceptar a trámite esta iniciativa. Fuentes del Grupo Socialista señalan que son partidarios de hacer las reformas legales necesarias para que la ocultación del cadáver en los casos de asesinato sea un agravante de este delito, pero no que directamente se incluya este hecho entre los delitos penados con la prisión permanente revisable. "No se puede legislar al calor de sucesos lamentables que levantan la indignación de la gente; es necesario legislar con la cabeza fría", explicaron las mismas fuentes.

Un discurso similar han sostenido el resto de sus socios. El diputado de Junts Josep Pagès ha calificado de "salvajada" la prisión permanente revisable; el parlamentario de EH Bildu Jon Iñárritu ha explicado que la proposición de ley "peca de populismo punitivo" y no sirve para rebajar las tasas de delitos; Mikel Legarda, del PNV, ha acusado a los conservadores de intentar elevar el "miedo" en la sociedad y la diputada de Podemos Martina Velarde ha dicho que solo "profundiza en la deriva punitivista" y no "mejora la seguridad".

Volver a intentarlo

Tras finalizar el debate, a las puertas del Congreso, Burón ha asegurado que no se esperaba el cambio de posición del PSOE. "Yo pensaba que esta toma en consideraciones iba a salir adelante como salió hace 4 años. Y no me esperaba que esto se quede así. Pero volveré. El año que viene volveré. Esta ley tiene que salir adelante, sí o sí", ha sentenciado entre lágrimas. .