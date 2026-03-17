IU pide acelerar la sustitución de Yolanda Díaz y elegir a un nuevo candidato de Sumar antes de mayo

El líder de IU, Antonio Maíllo, reclama acelerar la elección del futuro candidato de Sumar una vez que Yolanda Díaz anunció que no se volverá a presentar como candidata. El dirigente y candidato a las elecciones andaluzas se muestra partidario de tener claras las referencias políticas a nivel nacional de cara a la campaña electoral de Andalucía, y sitúa el plazo en el mes de mayo.

En un encuentro con periodistas en el Parlamento de Andalucía y en sus posteriores declaraciones, el líder de IU -principal partido estatal de la nueva alianza de izquierdas- desveló que este mismo lunes el Consejo Federal de IU debatió y aprobó un informe donde se plantea es "acelerar los procesos de nombramiento de la nueva persona que se referencia en el espacio de Sumar". El debate sobre quién deberá liderar el espacio, a juicio de IU, debe quedar resuelto antes de mayo para que acompañe la campaña electoral andaluza.

El pasado 25 de febrero la vicepresidenta del Gobierno anunció que no continuaría al frente de la alianza de izquierdas, y tres semanas después IU ya reclama poner la maquinaria en marcha para estar preparados ante cualquier escenario, en un momento en que han aumentado las especulaciones sobre un adelanto de las elecciones generales. "En política los espacios vacíos no proceden y no son beneficiosos, y creo que esa aceleración tiene una parte de lógica y de sentido común", detalló.

El objetivo es seguir "fortaleciendo lo que empezó el 21 de febrero de una manera formidable en el Círculo de Bellas Artes", en referencia al acto e refundación de Sumar. Un proceso que a su juicio "va a garantizar que haya una izquierda fuerte".

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La petición del líder de IU choca con los planes que la coalición mantenía hasta ahora, donde aspiraban a construir el proyecto por encima de liderazgos para asentar el programa y evitar el desgaste del futuro candidato. El propio Maíllo sacó pecho de que era una coalición donde el debate de los nombres no era lo prioritario. El discurso cambia ahora, más aún cuando los resultados de Castilla y León han reactivado el debate de la unidad, y con un Podemos que tiene a Irene Montero elegida como candidata desde hace un año.