Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Gobierno

Sigue en directo la rueda de prensa posterior el Consejo de Ministros

El Gobierno anunció ayer que aprobará el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán en un Consejo extraordinario este viernes

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / Sara Fernández

Redacción

Madrid

El Consejo de Ministros se reúne este martes en una nueva sesión ordinaria, tras la cual comparecerán la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, para detallar los acuerdos adoptados.

El Gobierno anunció ayer la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra de Irán, según fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez dará luz verde a un Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio, que incluirá medidas tanto estructurales como coyunturales con el objetivo de proteger a los colectivos más vulnerables y a los sectores afectados por el aumento de los precios.

Para su elaboración, el Gobierno mantiene una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales, con los que asegura tener comunicación continua.

Noticias relacionadas y más

El propio Carlos Cuerpo avanzó este lunes que las medidas se aprobarían previsiblemente esta misma semana y no descartó entonces la convocatoria de un Consejo extraordinario, que finalmente tendrá lugar el viernes. El ministro subrayó que el Ejecutivo trabaja con la mayor celeridad posible para definir las iniciativas con el rigor necesario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  2. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  3. Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
  4. Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa
  5. Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
  6. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  7. La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
  8. Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo

El PSOE quiere que Oviedo forme parte de la red de agua regenerada para usos industriales

El PSOE quiere que Oviedo forme parte de la red de agua regenerada para usos industriales

Multado con 200 euros por mirar el móvil mientras cruza andando un paso de cebra: la sanción que se pide pasar del coche a los peatones

Multado con 200 euros por mirar el móvil mientras cruza andando un paso de cebra: la sanción que se pide pasar del coche a los peatones

Casi la mitad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen que salir de sus ciudades para recibir atención sanitaria

Casi la mitad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen que salir de sus ciudades para recibir atención sanitaria

Ipsos 3

Tapia hará controles periódicos a las palmeras de la plaza del Ayuntamiento para vigilar la plaga del picudo rojo

Tapia hará controles periódicos a las palmeras de la plaza del Ayuntamiento para vigilar la plaga del picudo rojo
Tracking Pixel Contents