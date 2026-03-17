La UCO apuntala la trama de comisiones en la Diputación de Almería: sobrecostes, desvío de fondos, amaños y mucho dinero en efectivo

La Guardia Civil emitió el pasado 9 de marzo un oficio con la intención de enumerar el número de implicados en la trama de corrupción que atañe a la Diputación de Almería y hacer una breve alusión a cómo participaron en los hechos. La Benemérita da cuenta de cómo actuaron los 43 investigados, entre ellos Javier Aureliano García (PP), expresidente de la administración provincial. Sobre él destaca, entre otras operativas, el pago de un piso a través de dinero en efectivo ingresado en una cuenta titularidad de sus padres ya fallecidos y su hermana.

El oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) explica que hay tres grupos de escritos en este caso: el primero de ellos referente a la adjudicación de material sanitario y mercantil realizada a la mercantil Azor Corporate (por más de 2 millones de euros); el segundo, en referencia a otros contratos licitados por la Diputación de Almería (hay 17 empresas investigadas); y el tercero, en relación al flujo de dinero en efectivo de la trama, "entre cuyos destinatarios se encontraría Javier Aureliano García Molina".

Ese tercer punto es para la UCO "una ampliación" del primero. En él participaron el presidente de la Diputación, su hermano y su hermana y una cooperativa agrícola relacionada con ellos, Óscar Manuel Liria y Fernando Giménez Giménez, exvicepresidentes de la Diputación, y Kilian López Siloé, administrador de Azor Corporate y relacionado con Pulconal SL, la empresa creada según los investigadores para participar en la trama.

Los agentes de la Guardia Civil se centran en la creación de una empresa denominada Pulconal SL para comenzar este entramado delictivo. Es decir, recibir adjudicaciones y luego desviar fondos. Esto acabó desembocando en la adjudicación de un contrato de suministro de material sanitario a Azor Corporate por importe de 2.035.186, 24 euros por parte de la Diputación de Almería. El Instituto Armado cree que "con la participación y connivencia de determinados cargos públicos, se habrían introducido en el mismo, sobrecostes que se cuantifican en 945.327,61 euros".

Según este oficio, la idea era canalizar los sobrecostes a través de las empresas de otro de los investigados, Kilian López, "que se encargaría de entregar parte de estos fondos a los cargos públicos". La Guardia Civil cree que Liria, García y Fernando Giménez estaban enterados de esta operativa. Tanto que apunta: "López efectuó una serie de entregas de dinero en efectivo a Óscar Liria que, posteriormente, se habría encargado de canalizar estos fondos hasta los demás cargos públicos".

Para la UCO, las evidencias recopiladas ponen de manifiesto que Óscar Liria "habría actuado como intermediario en el cobro de las comisiones". Él las recibía y hacía llegar el dinero "a otros cargos públicos de la Diputación Provincial de Almería, entre los que se encuentra Javier Aureliano García Molina".

La ayuda de los hermanos García Molina

La Guardia Civil explica en su oficio que Javier Aureliano García Molina "habría desarrollado varias operativas que le habrían permitido integrar en el circuito financiero con ayuda de sus hermanos" el dinero recibido de la trama.

De esta manera, el informe apunta al pago de un piso titularidad de Javier Aureliano García. Según la Benemérita, los costes de la hipoteca se sufragaban a través de ingresos de dinero en una cuenta que era titularidad de su hermana y sus padres fallecidos.

Los elementos investigados "permiten inferir de forma indiciaria que ésta operativa podría haberse utilizado para la integración en el circuito financiero legal de una serie de fondos en efectivo de origen desconocido, el cual podría venir dado por la actividad delictiva que supuestamente habría venido desarrollando".

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Al tercer hermano García Molina, la Guardia Civil lo relaciona con la sociedad agraria que lleva por nombre los apellidos de ellos. La misma se usó "con el objetivo de canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios titulados por Javier Aureliano García Molina", afirma el Instituto Armado. Destaca que los pagos a los productos financieros del expresidente de la Diputación habrían sido ordenados por parte del hermano.