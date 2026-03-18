Defensa
El Ejército del Aire ensaya sistemas para dibujar la bandera de España en el aire con cazas Eurofighter
El Ejército del Aire y del Espacio ha aprovechado este miércoles la apertura de su demostración tecnológica BACSI 26 para mostrar a los asistentes una novedad que podría terminar haciéndose realidad en el próximo desfile del Día de las Fuerzas Armadas o en el del próximo doce de octubre. Por segunda vez en la historia de ese caza, un Eurofighter ha volado con sistemas de expulsión de humos para demostraciones acrobáticas. El caza, del Ala 14 del Ejército del Aire, ha hecho varias pasadas atronando sobre la base aérea de Albacete, soltando humo blanco por los extremos de sus alas triangulares.
Presenciaba la escena el público militar y civil congregado para asistir a las demostraciones de empresas y unidades militares congregadas en la demostración, y también el rey Felipe VI y la minsitra de Defensa, Margarita Robles, además de la cúpula del Ejército del Aire y del ministerio.
La nueva capacidad se ensayó en privado el pasado lunes, y ha correspondido exhibirla este miércoles en loopings y tirabuzones en el cielo de Albacete al capitán Jaime Molina, con 800 horas de vuelo a sus espaldas, joven miembro de la escuadrilla del comandante Juan Bengoechea, que protagonizó hace unos días un pico de audiencia televisiva en el programa La Revuelta, de David Broncano.
Ahora es humo blanco, pero próximamente podría ser rojo y amarillo, y el solitario vuelo del caza de este miércoles convertirse en algo mayor, en exhibiciones en grupo. Es pronto, no obstante, para apostar por que el Ejército del Aire vaya a revivir la extinta Patrulla Águila ahora con cazas de quinta generación. Esa posibilidad no está en los planes de esta rama de las Fuerzas Armadas, aclaran fuentes militares.
"Quien dice humo blanco, dice humo de otros colores", arguye la misma fuente, sin querer adelantar más. Va confirmándose con estos ensayos que pilotos de caza volverán a desarrollar en el cielo el que venía resultando ser uno de los más telegénicos momentos del ritual retransmitido de los desfiles militares, colocando de nuevo la bandera española en el aire como colofón de la fiesta.
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