Seguridad
Inteligencia elimina más de 11.300 enlaces a contenido terrorista en 22 plataformas digitales
Redacción
El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior ha participado en una operación internacional contra los radicalismos violentos que ha permitido eliminar más de 11.300 contenidos terroristas en 22 plataformas digitales. Según ha informado Interior, los contenidos detectados incluían discursos de líderes terroristas, canciones de glorificación de la violencia y cantos yihadistas conocidos como 'nasheeds', comunes en los canales utilizados para la propagada islamista y la captación de adeptos.
El denominado Referral Action Day o Día de Acción de Referencia (RAD), liderado por Europol y con la participación de 13 países, permitió la retirada de un total de 17.300 direcciones con contenido terrorista y extremista distribuidas en 40 plataformas digitales.
El RAD se desarrolló como respuesta al creciente uso de plataformas de audio para la difusión de propaganda terrorista. Así, gracias a la labor de la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI) del CITCO y la colaboración de especialistas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, España ha logrado interceptar aproximadamente el 65% del total.
"Este tipo de contenido puede funcionar como puerta de entrada a ecosistemas extremistas en línea, ya que, frente a los discursos ideológicos explícitos, las piezas musicales pueden percibirse inicialmente como elementos culturales o inspiracionales", han trasladado desde el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
También han querido señalar la dificultad de estas operaciones pues el contenido sonoro suele "resultar más difícil de moderar", ya que su identificación requiere "conocimientos lingüísticos especializados y un análisis contextual más complejo".
La retirada de estos materiales de redes sociales, portales digitales y repositorios de archivos, ha sido posible gracias a la colaboración efectiva entre instituciones españolas y europeas y las propias plataformas tecnológicas.
Finalmente, Interior ha recalcado el valor de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Penales (EMPACT), pues según han comunicado, "fortalece la cooperación en inteligencia, estratégica y operativa entre las autoridades nacionales, las instituciones y organismos de la UE y los socios internacionales".
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