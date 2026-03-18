Sesión de control
Directo | Feijóo acusa a Sánchez de "aprovecharse de la guerra" y el presidente le pide que "rectifique" su actitud respecto al conflicto de Irán
Casi 20 días después del inicio de la guerra en Irán, Pedro Sánchez ha acudido al Congreso por primera vez para hacer frente a la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de "aprovecharse de la guerra" con su tardanza a la hora de aprobar medidas para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto bélico en Oriente Próximo. En frente, el presidente del Gobierno ha criticado su posición respecto al ataque "unilateral" de Estados Unidos e Israel: "No puede usted alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio". Así, le ha reprochado que lleva 18 días "equivocándose" y le ha pedido que "rectifique".
"Han pasado 20 días y usted no ha hecho nada. Usted no tiene prisa, pero los transportistas, los pescadores, los agricultores, la industria, las empresas, las familias, sí tiene prisas. Cada día sin aprobar ayudas es un día más que usted se aprovecha de la guerra, un día que el gobierno recauda más y los españoles tienen menos", le ha espetado Feijóo al jefe del Ejecutivo. Además, le ha lanzado una advertencia, que no traiga todas las medidas contra la guerra en un decreto 'ómnibus', como hizo en los meses anteriores, porque su partido no lo respaldará.
Tras estas palabras, Sánchez ha acusado a Feijóo de "poner la venda antes de la herida" y estar ya anunciado que votarán en contra del real decreto que apruebe el Gobierno el próximo viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. "Usted no aclara si apoya o no la guerra de Trump y de Israel en Irán. No lo aclara. Pero no puede usted alentar y apoyar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca el incendio. Llevan 18 días equivocándose, señor Feijóo, rectifique. Pero no porque sea de sabios, porque es su responsabilidad", le ha espetado Sánchez.
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